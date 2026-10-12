Mujeres se movilizan en semáforos en campaña contra la violencia en Bolivia

La iniciativa fue promovida por la Red Contra la Violencia a la Mujer de Cercado, que agrupa a organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres en la ciudad central de Cochabamba, junto a la Policía, con motivo del Día de la Mujer Boliviana, que se conmemoró el 11 de octubre.

Las activistas de entidades como la Fundación Voces Libres y el colectivo Las Justicieras se apostaron en las paradas con semáforos de las principales calles de Cochabamba para acercarse a la gente con información sobre la prevención de violencia.

"Vivir sin violencia es un derecho", rezaba una pancarta mostrada por las activistas cada que los vehículos se detenían en la luz roja del semáforo.

Danitza Ponce, integrante de Voces Libres, dijo a EFE que este año decidieron no marchar para no perjudicar el tránsito, pero sí quisieron "aprovechar los semáforos" para acercarse o subirse a los vehículos de transporte público y particular con estos mensajes.

"Vamos a regalar material de prevención donde están todos los números de ayuda para que la gente pueda recurrir a nosotros y también para formar familias que sean felices donde no exista la violencia", dijo Ponce.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ponce sostuvo que ante los índices de violencia y de feminicidios que se reportan en el país, que "no disminuyen", el objetivo es que las mujeres estén informadas y busquen ayuda oportuna.

El director de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (Felcv) de la Policía, Boris Villanueva, indicó que esta institución es parte de la campaña "para que las mujeres sepan sus derechos y puedan acudir a todas las unidades policiales" ante un hecho de violencia.

"Las personas que tienen conocimiento de algún tipo de violencia están en la obligación de denunciar", agregó.

La Fiscalía General de Bolivia informó que en el país se registraron 66 feminicidios entre el 1 de enero y el 6 de octubre.

Además, desde enero hasta el 15 de septiembre, el Ministerio Público registró 30.482 casos de delitos enmarcados en la Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, o Ley 348, vigente en el país desde 2013.

De ese total, 22.008 casos fueron denuncias por violencia familiar o doméstica.

La Ley 348 castiga el feminicidio con 30 años de prisión sin derecho a indulto, la pena máxima dispuesta en la legislación boliviana.

Las organizaciones feministas reclaman desde hace años que esta norma no se cumple plenamente por carencias como la falta de presupuesto y personal adecuado para atender estos casos y también alertan de una campaña de desinformación y desprestigio desde sectores conservadores que buscan que se anule la Ley 348.