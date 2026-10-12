Obispos hondureños piden unirse en oración por la "pronta recuperación" del papa León XIV

En un mensaje, la CEH, que reúne a los obispos católicos de Honduras, exhortó a todo el "pueblo de Dios", así como a las comunidades, grupos parroquiales, familias cristianas y personas de buena voluntad, a elevar “una sola oración” por el pontífice.

“El Señor, por intercesión de la Santísima Virgen de Suyapa, Salud de los Enfermos, acompañe y sostenga la vida y el ministerio del sucesor del apóstol Pedro”, señala la CEH.

Desde la ventana del palacio apostólico tras el rezo del Ángelus, León XIV anunció el domingo que en los próximos días deberá someterse a una operación para extirpar un nódulo en un pulmón en fase “muy inicial”.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó luego a la prensa que "el tiempo previsto de hospitalización posoperatoria es de aproximadamente una semana".

La operación se produce a menos de un mes del viaje apostólico que el papa tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.