Ocho israelíes heridos en explosión mientras hacían senderismo junto a frontera con Líbano

Según informó el servicio de emergencias israelí Estrella de David Roja (MDA), la explosión tuvo lugar en la zona del Consejo de la Alta Galilea, cerca de la localidad israelí de Neot Mordechai, junto a la frontera con el Líbano.

Según el MDA, además de los ocho heridos de más gravedad, hay varios más -que no concreta- en estado leve. Un helicóptero de rescate de esta organización y helicópteros del Ejército israelí se desplegaron en la zona.

La Policía israelí informa en un comunicado de que sus agentes, así como especialistas en desactivación de explosivos, se dirigen al lugar para identificar el origen de la explosión.

Según informó el Canal 12 israelí y el diario Ynet, los afectados son estudiantes de secundaria acompañados de profesores que estaban haciendo senderismo por la zona. Ambos medios apuntan a que la explosión se debería a un artefacto sin explotar, que Canal 12 identifica como una posible mina.