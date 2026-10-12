ONU: Casi 41 millones de personas sufren altos niveles de hambre en África oriental

"Las necesidades humanitarias se mantuvieron elevadas en África oriental durante el tercer trimestre de 2026, debido a los conflictos, la inseguridad alimentaria, los brotes de enfermedades, la sequía y los desplazamientos", señaló en un informe la OCHA.

"Los elevados precios de los alimentos y el combustible, junto con las limitaciones de financiación, pusieron una presión adicional sobre las comunidades vulnerables", añadió.

Además, advirtió, las necesidades "podrían aumentar aún más" en los próximos meses debido a El Niño, un cambio en las dinámicas atmosféricas causado por el aumento en la temperatura del océano Pacífico y cuya intensidad los expertos prevén que sea mucho mayor este año que en ejercicios anteriores.

Estos motivos hicieron que la cifra de personas que enfrentan hambre a un nivel de crisis o superior en la región haya aumentado de 40,5 millones el trimestre anterior a 40,9 millones en el tercero del año.

Esos datos incluyen más de 208.000 personas que sufren un nivel catastrófico de hambre -el máximo de la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC, en inglés)-, lo que supone riesgo de hambruna.

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Además, la desnutrición aguda siguió golpeando a los niños: unos 9,7 millones de menores de cinco años padecían esta condición y requerían tratamiento, incluidos 2,3 millones con desnutrición aguda grave.

"La sequía prolongada y la disponibilidad limitada de alimentos continuaron agravando la situación de las comunidades vulnerables" y los países más afectados por la inseguridad alimentaria fueron Sudán, Sudán del Sur, Somalia y Kenia, subrayó la OCHA.

Asimismo, al menos 16 personas fallecieron por causas relacionadas con la escasez de comida en la subregión ugandesa de Karamoja (noreste).

África oriental también registró un "desplazamiento generalizado" en el tercer trimestre de 2026, con una cifra estimada de 16,5 millones de desplazados internos y 6,1 millones de refugiados y solicitantes de asilo registrados, detalló esta agencia de la ONU.

En Etiopía, la reactivación de los combates entre fuerzas federales y rebeldes siguió impulsando el desplazamiento y las crecientes necesidades humanitarias, mientras Burundi y Yibuti tuvieron nuevas llegadas de refugiados por los conflictos de la República Democrática del Congo (RDC) y Yemen, respectivamente.

La región también fue escenario de desafíos sanitarios, al contabilizarse entre los meses de enero y septiembre casi 23.000 casos de cólera, 2.255 infecciones de sarampión y cerca de 670 contagios de mpox (enfermedad antes conocida como viruela del mono).

Aunque los actores humanitarios siguen trabajando en la región, los recortes de financiación impulsados desde el año pasado por Estados Unidos y otros países donantes suponen un "desafío significativo", lamentó la OCHA, pues sólo se ha recibido el 39 % de la financiación humanitaria requerida para el este de África en 2026.