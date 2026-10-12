ONU condena ataques hutíes contra aeropuertos saudíes y pide investigación

Ginebra, 12 oct (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió este lunes investigar los ataques de los hutíes contra aeropuertos de Arabia Saudí, que han causado decenas de muertos y heridos entre ciudadanos saudíes y extranjeros, y exigió que los responsables de posibles violaciones del derecho internacional humanitario rindan cuentas.

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