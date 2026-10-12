Ordenan juicio contra un exalcalde hondureño por el asesinato del ambientalista Juan López

El portavoz del Poder Judicial, Ruy Barahona, dijo a medios locales que el juicio contra Fúnez, Juan Ángel Ramos y Héctor Eduardo Méndez se celebrará en 2027 en el Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa, aunque no se ha precisado la fecha.

A los tres hombres se les considera “autores intelectuales" de los delitos de "asesinato y asociación para delinquir" en perjuicio del ambientalista y exregidor (exconcejal) Juan Antonio López y los derechos fundamentales de la sociedad del Estado de Honduras, según la resolución de la audiencia preliminar.

El ambientalista Juan López fue asesinado horas después de exigir públicamente la renuncia por corrupción de Fúnez, una localidad al norte del país rica en biodiversidad pero golpeada por los conflictos por tierras.

López era concejal de la alcaldía de Tocoa por el izquierdista Partido Libertad y Refundación (Libre): la misma formación política que el exalcalde vinculado presuntamente a su asesinato.

López era también un destacado líder comunitario y férreo opositor a un proyecto de minería a cielo abierto, al que señalaba de ilegalidad en su concesión.

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Debido a las amenazas derivadas de su activismo, el ambientalista contaba desde 2023 con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El exalcalde, capturado en Tocoa en mayo pasado, también ha sido vinculado con un escándalo de narcotráfico relacionado con una reunión celebrada en 2013, en la que participó junto al entonces diputado Carlos Zelaya, hermano del expresidente hondureño Manuel Zelaya y cuñado de la expresidenta Xiomara Castro (ambos esposos y dirigentes del Partido Libre).

En esa reunión, Carlos Zelaya habría negociado presuntamente con un cartel el financiamiento de la campaña electoral de Libre para los comicios generales de ese año.

El encuentro quedó registrado en un video grabado con una cámara oculta por Devis Leonel Rivera, uno de los líderes del cartel de Los Cachiros, quien entregó la grabación a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

En las imágenes, Rivera propone un soborno para el partido Libre y Carlos Zelaya responde que "la mitad debe ir para el comandante", en supuesta alusión a su hermano Manuel Zelaya.