Países latinoamericanos piden en la FAO innovación y multilateralismo contra el hambre

Durante la inauguración del Foro Mundial de la Alimentación 2026, que se celebra en Roma bajo el lema "Innovar hoy, nutrir mañana", los representantes latinoamericanos coincidieron en que la seguridad alimentaria es imprescindible para el desarrollo y la igualdad de oportunidades.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, destacó la salida de su país del mapa del hambre de la FAO, después de que la prevalencia de la subalimentación se redujera a menos del 2,5 %.

"Combatir el hambre nunca ha sido para mí una política social más, es una obligación moral", afirmó Abinader, subrayando que salir de esta clasificación significa "ampliar el territorio de la libertad".

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió la integración de la inteligencia artificial, los sistemas de alerta temprana y el conocimiento tradicional para responder a un calendario agrícola que "ya no dicta la tradición, sino la crisis climática".

Asimismo, abogó por destinar la riqueza energética hacia la agricultura regenerativa y por impulsar el encadenamiento productivo mediante una nueva legislación de economía local que conecte a los pequeños productores con la agroindustria.

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El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, intervino mediante un mensaje grabado en el que defendió que la transformación agroalimentaria exige "ante todo, una responsabilidad ética y política a todos los gobiernos".

El mandatario denunció las dificultades que, según afirmó, afronta la isla como consecuencia de más de seis décadas de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos, al que atribuyó restricciones en el acceso a mercados, tecnologías, financiación, combustibles e insumos esenciales.

También criticó la imposición desde enero de un "criminal cerco energético", que, según sostuvo, agrava las dificultades económicas y repercute en la vida cotidiana de la población cubana.

"La respuesta a los desafíos alimentarios no puede construirse desde el aislamiento. Ningún país debe enfrentar solo el hambre, la pobreza o las consecuencias de las crisis globales", aseveró Díaz-Canel.

Desde Perú, Keiko Fujimori intervino por vía telemática y llamó la atención sobre las desigualdades que afectan a las comunidades rurales y a quienes trabajan en la producción de alimentos.

"El hambre no es solo la ausencia de alimentos, es también la ausencia de oportunidades. ¿Cómo podemos hablar de progreso si quienes alimentan al mundo siguen siendo muchas veces quienes enfrentan las mayores dificultades?", planteó.

Fujimori abogó por reforzar la prevención frente a fenómenos climáticos como El Niño y aseguró proteger a los agricultores y sus cosechas.

Asimismo defendió una agricultura más moderna y resiliente, con mayor acceso al agua, financiación y tecnología y reclamó más cooperación internacional para conectar el conocimiento científico, la financiación y la protección de las poblaciones vulnerables.

"Necesitamos que nuestros jóvenes encuentren en la agricultura una oportunidad de emprendimiento, de innovación y de desarrollo. Innovemos para que mañana nadie se quede atrás", afirmó.

En este sentido, la vicepresidenta de Ecuador María José Pinto, presente en Roma, destacó los esfuerzos de su país para vincular la productividad con la equidad social.

"Queremos que nuestra capacidad productiva siga conquistando mercados, atrayendo inversiones y, sobre todo, generando empleo. Pero queremos también que esa riqueza se traduzca en comunidades con más oportunidades y niños que crezcan mejor nutridos", dijo en la sede de la FAO.

En la jornada inaugural también intervinieron otros líderes internacionales, como el rey Letsie III de Lesoto, el presidente de Angola, João Lourenço, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, y la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni.

Meloni, a través de un mensaje en vídeo, reivindicó el Plan Mattei, la estrategia italiana de cooperación para el desarrollo de África, y afirmó que "la seguridad alimentaria significa poner a las naciones en condición de producir, transformar y distribuir de modo autónomo".

El Foro Mundial de la Alimentación continuará sus sesiones en Roma a lo largo de la semana abordando la gestión del agua, la atracción de inversiones sostenibles y la resiliencia frente a la crisis climática global, entre otros temas.