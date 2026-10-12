Parlamento israelí investiga trabas a la inmigración de judíos por activismo propalestino

Según informó la Knéset en un comunicado, la Comisión de Inmigración de la cámara abordó el caso de dos jóvenes judíos, de Estados Unidos y Reino Unido, que reunían las condiciones para emigrar a Israel (en lo que se conoce como la 'aliá'), a los que la Autoridad de Inmigración del Ministerio del Interior les denegó la petición.

Los dos, indica la nota, han participado como voluntarios en organizaciones de izquierda que apoyan a comunidades palestinas en Cisjordania.

La explicación dada en la comisión por un representante de la Autoridad de Inmigración es que aún no ha rechazado definitivamente su entrada al país, además de que la Policía (bajo el mando el ministro colono y supremavista Itamar Ben Gvir) recomendó imponerles restricciones.

El diputado Gilad Kariv, del partido de izquierda Los Demócratas, afirmó ante la comisión parlamentaria que las restricciones pueden estar relacionadas con su activismo y advirtió del uso de la llamada Ley de Retorno para judíos extranjeros para "tomar represalias contra judíos de la diáspora que participan en organizaciones de izquierda".