Perú desarticula una banda criminal que extorsionaba transportistas en la capital Lima

Las detenciones se realizaron durante un operativo ejecutado entre la Fiscalía y la Policía contra la banda llamanda por las autoridades peruanas como 'Los Injertos del Rímac Nueva Generación', en los distritos del Rímac y San Juan de Lurigancho, situados en el centro y noreste de la capital.

Entre los detenidos figura el cabecilla conocido como 'Tanque', identificado como Joel Ruiz, así como su lugarteniente y mandos principales de la red.

El Ministerio Público imputa a esta banda la presunta comisión de los delitos de extorsión, robo y homicidio.

En este sentido, detalló que la red habría cobrado cupos a conductores de transporte público informal que cubren rutas por varios puntos de Lima, a los que se exigía un pago inicial de inscripción por vehículo que oscilaba entre 150 y 250 soles (entre 44 y 73 dólares).

A ello, se sumaba una cuota semanal de 120 soles, una cantidad que les exigían de forma interdiaria de forma presencial o mediante billeteras digitales, y otro cobro diario por cada salida efectuada.

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En los últimos dos años, las empresas de transporte público de Lima han sufrido un incremento notorio de los casos de extorsiones y ataques cometidos por presuntos sicarios contra chóferes mientras, en muchos casos, conducen los vehículos llenos de pasajeros.

Además, la banda tenía otra modalidad delictiva, esta vez dirigida contra propietarios de inmuebles, dueños de obras de construcción y empresas en todo el distrito del Rímac.

A estas víctimas se les exigía pagos que bordeaban entre los 20.000 y 50.000 soles (entre 5.800 y 14.530 dólares), bajo amenazas de atentar contra sus vidas, la de sus trabajadores o la de sus familiares.

El Ministerio Público precisó también que durante las diligencias se hallaron sumas de dinero en efectivo, armas de fuego, dinamita, mechas explosivas, cuadernos de notas, líneas telefónicas, códigos de pago y dispositivos electrónicos, además de vehículos que quedaron inmovilizados.