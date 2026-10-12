Presidente alemán pide recordar historia ante quienes desprecian el orden constitucional

"En una época en la que la cultura de la memoria es objeto de tal contienda política que a veces se pierde de vista la historia, necesitamos más historia", dijo Steinmeier en la reinauguración de una placa conmemorativa en Berlín dedicada a recordar la funesta labor que desempeñó la Oficina de Liquidación de Bienes del régimen nazi.

Dicho organismo nacionalsocialista gestionó el patrimonio robado a judíos y el resto de perseguidos por los nazis y, según destacó Steinmeier, hay 40.000 expedientes conservados que "muestran también cuántos alemanes se beneficiaron de la Oficina de Liquidación de Bienes y se enriquecieron con los bienes robados".

Unas 200 personas trabajaron en dicha oficina para registrar, confiscar, subastar y vender los bienes de judíos que habían sido deportados desde Berlín y desde el estado federado oriental Brandeburgo, región que envuelve a la ciudad-estado que es la capital germana.

El patrimonio de sinti, romaníes y miembros de la resistencia represaliados por los nazis corrieron la misma suerte que los de los judíos.

"Apartamentos, muebles, alfombras, cuadros, libros, vajilla, ropa, hasta la última palangana. Parte de ello se utilizó para equipar oficinas, centros de descanso y centros de formación de la administración financiera; todo lo demás se convirtió en dinero, y los ingresos se destinaron a las arcas del Estado", detalló Steinemier.

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En su mensaje, Steinmeier también subrayó que, 81 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la responsabilidad de los actuales servidores públicos y de la ciudadanía en la preservación de la libertad y la democracia.

"Nuestro Estado democrático necesita funcionarios y empleados que asuman la responsabilidad de la dignidad humana, la libertad y la democracia. Y necesita ciudadanos que se comprometan a garantizar que el Gobierno y la Administración no caigan en manos de quienes desprecian nuestro orden constitucional", sostuvo.