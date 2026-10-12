Presidente dominicano defiende en la FAO que combatir el hambre es una "obligación moral"

Durante su intervención en la apertura del Foro Mundial de la Alimentación, que se celebra en Roma, Abinader destacó que este resultado va más allá de una cifra estadística y significa "que más dominicanos puedan pensar no solamente en sobrevivir hoy, sino en construir mañana".

Según el informe más reciente de la FAO, correspondiente al periodo 2023-2025, República Dominicana redujo la prevalencia del hambre desde el 21,3 % registrado entre 2004 y 2006 hasta menos del 2,5 %, un descenso que permitió al país caribeño salir por primera vez de esta clasificación.

"Cuando una persona tiene hambre no sueña con conquistar el mundo, sueña con comer mañana. El hambre no vacía solamente un plato, puede vaciar también de oportunidades una vida entera", afirmó el presidente dominicado ante delegaciones internacionales y autoridades de la FAO.

Abinader explicó que la estrategia de su Gobierno se ha centrado en dos objetivos: aumentar la disponibilidad de alimentos mediante el apoyo a los productores y mejorar la capacidad de compra de las familias.

En este sentido remarcó que "ningún país derrota el hambre únicamente desde un despacho", sino apoyando al campo, creando empleos, subiendo salarios y garantizando un Estado que responda.

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"Los países no están condenados al hambre. Las políticas públicas funcionan, la voluntad política importa y cuando las instituciones y la sociedad trabajan juntos, los resultados llegan", aseguró.

Abinader señaló que su aspiración va más allá y que su objetivo es construir un país "en el que nadie tenga que soñar simplemente con sobrevivir".

"Somos un país más próspero, pero lo que realmente me importa es para qué sirve esa prosperidad. De poco sirve crecer si ese crecimiento no cambia la vida de la gente. De poco sirve aumentar la riqueza de un país si esa riqueza convive indiferente con el hambre", subrayó.

El presidente dominicano concluyó ofreciendo la experiencia y cooperación técnica de la República Dominicana a otras naciones en desarrollo y aseguró que "ningún país debería enfrentar solo una tarea que compromete la dignidad humana".