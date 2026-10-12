Presidente libanés celebra nueva misión europea de apoyo a fuerzas de seguridad y defensa

"El Líbano celebra la decisión de la Unión Europea de establecer una nueva misión para apoyar a las instituciones militares y de seguridad libanesas. Esta decisión refleja un firme compromiso europeo con la seguridad y la estabilidad del Líbano, así como la confianza en el Ejército y en las Fuerzas de Seguridad Interna como los organismos legítimos", señaló Aoun en un comunicado difundido por la Presidencia libanesa.

La reacción del mandatario se produce después de que los ministros de Exteriores de la UE aprobaron este lunes establecer esta nueva misión denominada la EUSM Líbano, inscrita en el marco de la Política Común de Seguridad y Defensa (PCSD) y que tendrá un mandato inicial de tres años en apoyo a la estabilidad del país.

El objetivo, según el Consejo de la UE, es contribuir a la paz y la seguridad en el Líbano, apoyar el fortalecimiento de las instituciones estatales y promover una estabilidad duradera de conformidad con la Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

La decisión llega en un momento delicado en el sur del Líbano, la región más afectada por el conflicto entre el grupo chií libanés Hizbulá e Israel, cuyas tropas continúan atacando en la zona en violación del acuerdo del alto el fuego, mientras el mandato de la FINUL expira el próximo 31 de diciembre y su retirada está prevista de forma gradual durante 2027.

Desde su creación en 1978, la FINUL ha desempeñado un papel central como fuerza de interposición y mecanismo de vigilancia sobre el terreno, además de facilitar el enlace entre los Ejércitos libanés e israelí y apoyar el despliegue de las Fuerzas Armadas libanesas en el sur.

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Sin embargo, fuentes comunitarias han descartado que esta nueva misión vaya a sustituir las funciones de la FINUL.

El mandatario libanés, que no mencionó a esa misión de la ONU, aseguró que mediante "la experiencia, la formación y el asesoramiento que aporta", la EUSM Líbano "contribuirá a fortalecer las capacidades de las instituciones legítimas, a extender la autoridad del Estado por todo el territorio y a asegurar las fronteras".

"Esto se alinea con las decisiones y la política oficial del Gobierno libanés respecto a la restricción de armas a las fuerzas estatales legítimas", dijo Aoun en referencia a Hizbulá, grupo que sigue rechazando su desarme.

Agradeció a la UE y a sus Estados miembros esta iniciativa, y afirmó que el Líbano ofrecerá "toda la cooperación necesaria para garantizar el éxito de la misión".