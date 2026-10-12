Reform UK suspendería el sistema de asilo británico durante cinco años si llega al poder

Al presentar las propuestas en Hythe, en el sureste de Inglaterra, Farage afirmó que el país atraviesa una "emergencia de seguridad nacional" y acusó a los sucesivos gobiernos conservadores y laboristas de haber traicionado la promesa del Brexit de controlar la inmigración.

"Tenemos que decidir quién entra legalmente y dejar claro que nadie puede llegar ilegalmente y quedarse", declaró.

Un Gobierno de Reform UK rechazaría todas las nuevas solicitudes de asilo y anularía las pendientes, además de suprimir las vías legales de reasentamiento de refugiados, salvo el programa temporal para los ucranianos que huyen de la guerra con Rusia.

También revisaría el asilo concedido desde 2024 para retirar la protección a quienes procedan de países considerados "seguros" por el Ministerio del Interior.

El portavoz de Interior del partido, Zia Yusuf, aseguró no obstante que no se repatriaría a personas a países donde pudieran ser asesinadas o torturadas y apuntó a la posibilidad de recurrir a terceros países para tramitar esos casos.

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Farage amenazó también con represalias contra los Estados que se nieguen a readmitir a sus nacionales, desde prohibiciones de visados hasta medidas contra los activos de sus ciudadanos que residan en el Reino Unido y, en último extremo, aranceles.

El plan contempla asimismo abandonar el Convenio Europeo de Derechos Humanos, derogar la Ley de Derechos Humanos británica y dejar de aplicar la Convención de Ginebra sobre los Refugiados de 1951.

La presidenta del gobernante Partido Laborista, Bridget Phillipson, calificó las propuestas de "clara señal de desesperación y debilidad" y acusó a Farage de recurrir a medidas cada vez más extremas mientras afronta polémicas sobre la financiación de su partido.

Por su parte, el Partido Conservador, principal formación de la oposición, sostuvo que la iniciativa "copia en gran medida" sus propias propuestas migratorias.

El anuncio coincide con el retroceso de Reform UK en las encuestas, desde el máximo del 34 % de intención de voto registrado por Ipsos en junio de 2025 y un 27 % en torno a las elecciones municipales del pasado mayo.

En el último sondeo de YouGov publicado la semana pasada, los laboristas se situaban en el 27 %, por delante de Reform UK, con el 22 %, y de los conservadores, con el 20 %.