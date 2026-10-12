Relatora de la ONU se une a huelga de hambre de martes para el fin de ejecuciones en Irán

"La pena de muerte se está utilizando contra la gente por ejercer sus derechos a la libertad de reunión, de asociación y expresión, así como sus derechos políticos", dijo a través de las redes sociales la relatora, antes de anunciar que los prisioneros que hacen esta huelga "se arriesgan a todo detrás de los barrotes" y que ha decidido unirse a ellos desde el exterior en este acto.

La campaña «Martes contra las ejecuciones» es un movimiento de resistencia civil lanzado por los propios prisioneros, algunos de los cuales se encuentran en la antesala de la ejecución, también conocido como "corredor de la muerte".

La experta de la ONU en derechos humanos afirmó que "miles de manifestantes fueron asesinados por las fuerzas de seguridad" en las protestas registradas el pasado enero y que desde marzo 46 prisioneros políticos han sido ejecutados.

"Esta es la mayor concentración de ejecuciones políticas en Irán en casi cuarenta años", afirmó.

Sostuvo que actualmente están en pie planes para continuar con las ejecuciones de jóvenes, incluidos estudiantes y atletas, lo que muestra "la forma en que el hecho de protestar y mantener reuniones pacíficas con fines políticos se ha transformado en delitos capitales y se utiliza para sofocar a la disidencia".

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La relatora colombiana reclamó que Irán "ponga fin a las ejecuciones, anule las condenas a muerte dictadas tras juicios injustos y permita la supervisión independiente de los presos que se encuentran en situación de riesgo"

En su publicación, Romero menciona por su nombre a varios jóvenes entre 18 y 26 años que están en el corredor de la muerte, en la mayoría de casos por haber participado en las protestas.

El movimiento "Martes contra las ejecuciones" empezó como forma de protesta a principios de 2024 y en este participan reclusos en decenas de centros penitenciarios de todo el país.