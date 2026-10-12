Renuncia el subjefe de policía de Sudáfrica procesado por corrupción y delitos sexuales

El SAPS confirmó en un comunicado que los abogados de Sibiya presentaron la renuncia durante la vista disciplinaria a la que el alto mando debía comparecer hoy.

“Dado que el ex alto mando tenía un procedimiento disciplinario en curso en el momento de su dimisión, su salida del servicio se considera, por tanto, una baja deshonrosa”, afirmó la portavoz de la policía sudafricana, Athlenda Mathe, en el documento.

Sibiya permanece bajo custodia policial tras ser detenido el mes pasado como sospechoso de la violación de una joven de 18 años en un hotel de Johannesburgo y por ciberacoso ('grooming') a una adolescente de 16 años a través de redes sociales.

El exnúmero dos de la Policía está bajo investigación de la Comisión Madlanga, la junta judicial creada por el presidente Cyril Ramaphosa para investigar la corrupción policial, por presuntos sobornos recibidos del empresario Vusimuzi ‘Cat’ Matlala, procesado por fraude en una licitación de servicios sanitarios policiales.

Sibiya, que se encontraba suspendido de sus funciones desde septiembre de 2025 y ha negado todas las acusaciones, comparecerá este martes 13 de octubre ante el tribunal para la vista sobre su solicitud de libertad bajo fianza.

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La licitación en cuestión se adjudicó para proporcionar servicios de salud a los agentes de la Policía, pero fue cancelada en 2025 tras salir a la luz presuntas irregularidades y vínculos entre la empresa adjudicataria, Medicare 24 (propiedad de Matlala), y altos cargos policiales.

Por ese caso, el comisionado de la Policía, el general Fannie Masemola, había sido suspendido por Ramaphosa en abril tras su presunta implicación en el contrato, valorado en 360 millones de rands (unos 19,1 millones de euros).

Sin embargo, en septiembre pasado, la Fiscalía retiró los cargos contra Masemola al considerar que no existían pruebas "razonables" para lograr una condena.

Junto a Sibiya y Matlala, parte de la cúpula policial afronta cargos de fraude, lavado de dinero e incumplimiento de las leyes financieras del país, aunque casi todos se encuentran en libertad bajo fianza.

En 2025, Ramaphosa también suspendió a su ministro de Policía, Senzo Mchunu, y anunció la creación de la comisión para investigar sus presuntos vínculos con bandas criminales.