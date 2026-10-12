Rusia destruye un buque y cuatro locomotoras en las regiones de Odesa y Dnipropetrovsk

"Esta noche, las Fuerzas Armadas rusas continuaron atacando con drones las instalaciones portuarias ucranianas, así como buques al servicio de las Fuerzas Armadas ucranianas. El ataque alcanzó un buque que transportaba un cargamento militar al puerto de Odesa", señaló el mando castrense ruso en Telegram.

Además, Defensa publicó imágenes de ataques con drones 'Guerán' contra cuatro locomotoras usadas por el Ejército ucraniano en la región de Odesa y las localidades Krivi Rih y Piatijati de la región de Donetsk.

Desde hace varios meses Rusia lanzó una intensa campaña de ataques contra la infraestructura portuaria ucraniana en el mar Negro, bloqueando prácticamente la salida y entrada de buques con carga a los puertos de Odesa, Izmail y Chornomorsk.

Esto ha afectado en gran medida la capacidad exportadora de granos y cereales de Ucrania, considerada uno de los principales productores a nivel mundial.

Además, las fuerzas rusas se han centrado en la destrucción de las locomotoras en Ucrania para entorpecer los suministros de pertrecho y el traslado de efectivos al frente de batalla.

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Según el ministro de Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, desde el comienzo de la guerra han sido destruidas más de 500 locomotoras, más de la mitad de ellas en lo que va de 2026.