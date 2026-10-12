Rusia suprime el requisito de visado para ciudadanos de Vietnam

El respectivo documento fue publicado en el portal oficial de información legal de Rusia.

Se trata de visitas que se realizan por un periodo máximo de 30 días con fines de turismo, colaboración científica, cultural o económica.

A la vez, la medida no se aplicará a los viajes con fines laborales, de estudios o actividades periodísticas, indica el documento.

Actualmente, los rusos pueden ingresar en Vietnam sin visado y permanecer allí 45 días sin requisitos adicionales.

Según las asociaciones turísticas rusas, la eliminación del requisito de visa aumentará un 30 % el flujo de turistas desde el país asiático.

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El pasado 9 de septiembre, Putin recibió en el Kremlin a su homólogo vietnamita, To Lam, con el que acordó reforzar la relación estratégica entre ambos países.