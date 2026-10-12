Sibiga: la mayor ronda de sanciones de UE contra Rusia sería usar los activos congelados

"El mayor paquete de sanciones de la UE contra Rusia hasta la fecha es el pleno aprovechamiento de los activos rusos congelados. Una vez más, el agresor debe pagar", declaró Sibiga ante la prensa en Luxemburgo, donde hoy participa como invitado en una sesión del Consejo de Ministros de Exteriores de la Unión.

En esta reunión, los ministros comunitarios aprobaron nuevas sanciones selectivas contra 77 empresas y personas responsables de organizar las elecciones fraudulentas rusas en los territorios ocupados en Ucrania, así como contra cerca de otras 1.600 vinculadas a las empresas militares rusas. Al mismo tiempo, la UE prepara la próxima ronda de sanciones por sectores contra Moscú.

No obstante, Sibiga insistió en el uso de los fondos rusos inmovilidades por las sanciones, que se encuentran principalmente en manos de la entidad belga Euroclear.

"Europa ya no puede seguir de brazos cruzados ante los activos congelados de Rusia. La ventaja no está en retener el dinero, sino en utilizarlo para la defensa. Es Rusia quien paga, no los contribuyentes europeos", enfatizó.

Por el momento no ha sido posible para la UE invertir esos activos por cuestiones legales y después de haber alertado Bélgica de qaue puede sufrir posibles represalias.

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"Escuchamos las reservas y estamos dispuestos a abordarlas. Responsabilidad compartida, no una carga para Bélgica, por supuesto", expresó Sibiga.

Por lo que respecta al acuerdo entre Rusia y Ucrania anunciado por el presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego sobre infraestructuras energéticas, Sibiga afirmó que están "preparados para un alto el fuego energético", pero incidió en que debe ser un pacto "mutuo" y no unilateral.

Recordó que, tras el anuncio del, domingo, "apenas unas horas después Rusia atacó nuestra central energética, eléctrica y de calefacción en Járkov", así como una infraestructura de gas en esa región ucraniana y una subestación eléctrica en la región de Jitomir.

"Nadie debería creer en las palabras de Putin. Fíjense mejor en sus acciones", resumió, y agregó que "las palabras no detienen los misiles pero las decisiones sí", por lo que solicitó a la UE "dar un paso al frente y actuar con firmeza".

Sibiga volvió a insistir, igualmente, en que Ucrania necesita más defensas aéreas, ya que "cada sistema de defensa aérea, cada misil interceptor, salva vidas".

"Rusia solo entiende el lenguaje de la fuerza. Cuanta más presión se ejerza sobre el agresor, más cerca estaremos de una paz justa. La seguridad de Ucrania es la seguridad de Europa", concluyó.