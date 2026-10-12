Supremo israelí exige al Ejército plazos para el retorno de 30.000 palestinos expulsados

En una resolución fechada este domingo y conocida este lunes, el Supremo destaca que ya ha transcurrido un año y nueve meses desde que Israel inició la llamada Operación Muro de Hierro, por la que sus soldados ocuparon estos campamentos (barrios urbanizados de dichas ciudades) alegando que eran bastiones de las milicias palestinas.

A consecuencia de la operación, considerada la más prolongada de Israel en territorio palestino desde la Segunda Intifada (2000-2005), entre 30.000 y 40.000 palestinos de estos campos, que fueron vaciados y en gran parte destruidos por el Ejército israelí, no han podido volver a sus casas.

Después de este tiempo, el alto tribunal afirma en su resolución que las condiciones de seguridad para el regreso de los expulsados "aún no se han dado", pero ordena al Ejército que presente los plazos para que ello ocurra, y le insta a acelerar el proceso.

En respuesta a la resolución, el ministro de Defensa, Israel Katz, llamó al Supremo a "abstenerse de interferir" en las actividades del Ejército en Cisjordania.

En un comunicado distribuido por Defensa, alegó que desde que Israel vació los campos de refugiados de esas tres ciudades cisjordanas "el nivel de terrorismo en Judea y Samaria (término bíblico usado por el Gobierno israelí para hablar de Cisjordania) ha descendido un 80 %, alcanzando su mínimo histórico".

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"La presencia a largo plazo de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en estos campos no es una cuestión jurídica, sino una necesidad operativa y de seguridad, requerida para salvar la vida de soldados y civiles israelíes", dijo Katz.

Y añadió que no tienen "intención de ceder en esta cuestión" porque "no corresponde al Tribunal Supremo intervenir en consideraciones de seguridad de esta índole, del mismo modo que no le corresponde intervenir en actividades operativas en Gaza, Siria, Líbano o Irán".