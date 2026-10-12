Taiwán "vigila de cerca" una serie de ejercicios militares frente a las costas de China

Desde el pasado jueves, la Administración de Seguridad Marítima de China (MSA) ha emitido al menos seis avisos a la navegación por maniobras militares que se desarrollarán de forma intermitente hasta el próximo 20 de octubre en distintos puntos del litoral chino, desde la isla meridional de Hainan hasta el mar de Bohai, en el norte del país.

Los ejercicios más cercanos a Taiwán tendrán lugar entre el 13 y el 15 de octubre, en franjas de una a dos horas, en un área marítima frente a la provincia oriental de Zhejiang, a unos 280 kilómetros al norte de la isla.

Por el momento, Pekín no ha enmarcado ninguna de estas maniobras en una operación militar de mayor escala, y este tipo de avisos a la navegación suele responder a entrenamientos rutinarios del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino).

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA, Koo afirmó que el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán tiene "pleno conocimiento" de la situación y explicó que, según su evaluación preliminar, todas las actividades corresponden a prácticas de tiro de unidades de artillería y otras fuerzas.

En cualquier caso, las Fuerzas Armadas taiwanesas seguirán atentas a los movimientos chinos "bajo el principio de sobrestimar al adversario", agregó.

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"El EPL no deja de realizar ejercicios que suponen una amenaza militar y generan inestabilidad en el Indopacífico, y merecen la condena de todos", subrayó Koo.

La Administración Marítima y Portuaria de Taiwán, por su parte, indicó a CNA que la entrada y salida de los puertos comerciales "se desarrolla con normalidad" y que, por el momento, los ejercicios chinos no afectan a los buques que navegan por las aguas que rodean la isla.

Estas maniobras llegan pocos días después de la celebración, el pasado 10 de octubre, del Día Nacional de la República de China (nombre oficial de Taiwán), cuando el presidente taiwanés, Lai Ching-te, pronunció un discurso en el que defendió el aumento del gasto militar de Taipéi para evitar un conflicto con Pekín.

En unas declaraciones difundidas el domingo, el portavoz del Ministerio chino de Defensa, Chen Xi, acusó al mandatario isleño de "aferrarse obstinadamente" a su "postura independentista" y de "incitar a la confrontación" entre ambos lados del estrecho, con la intención de "buscar la independencia por la fuerza".

"El Ejército Popular de Liberación realiza de forma habitual actividades de entrenamiento alrededor de la isla de Taiwán precisamente para disuadir las acciones temerarias de los independentistas y los intentos de injerencia externa (...). Es algo perfectamente legítimo e irreprochable", argumentó Chen, en referencia a los movimientos rutinarios del EPL alrededor de Taiwán.