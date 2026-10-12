Tensión en Madrid entre acampados por la vivienda y manifestantes con banderas de España

Al término del desfile por la Fiesta Nacional española, un grupo de personas se dirigió a la Puerta del Sol y rodeó a los que llevan dos semanas acampados en esta céntrica plaza madrileña en demanda de políticas que faciliten el acceso a una vivienda digna.

Según contaron a EFE los acampados, los manifestantes llegaron a la plaza gritando "Ceuta no se vende" y hubo "agresiones y provocaciones", lo que requirió la actuación de la Policía Nacional, que precedió a la detención de algunas personas.

La mayoría de los manifestantes que rodearon a los acampados eran jóvenes con banderas de España, algunas anticonstitucionales, así como de las formaciones de extrema derecha falangistas y carlistas.

Tras dos horas de confrontación de cánticos, la Policía disolvió a los manifestantes, que no cesaron de increpar a los acampados, así como a la prensa: "Puta prensa de mierda, a tomar por culo, manipuladores, hijos de puta", dijeron a los operadores cámaras.

Entre otras consignas, entonaron: "Rojo muerto, abono para mi huerto" o "Rojo que veo, rojo que pateo".

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"Rojo" se usa en España desde la Guerra Civil (1936-1939) como una etiqueta política que se utiliza tanto como insulto peyorativo como con orgullo para definir a las personas de ideología de izquierdas, socialistas, comunistas o republicanas.

Una vez que los manifestantes que rodearon la acampada se fueron, el cordón policial permanece en la Puerta del Sol.