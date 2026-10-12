Tres opositores pro democracia de Birmania reciben un premio al coraje en República Checa

La coordinadora 'General Strike Coordination Body' (GSCB), es una coalición de comités de huelga creada en 2021 en respuesta al golpe de Estado militar de ese año en Birmania, y agrupa a estudiantes, sindicalistas o representantes del movimiento de desobediencia civil.

Además de la GSCN, han sido premiados tres opositores: el farmacéutico Tayzar San, el líder estudiantil Nan Lin y el activista de derechos humanos Htet Myat Aung, que fue arrestado en diciembre de 2025, torturado y sentenciado a 37 años de prisión.

"Tayzar San, Nan Lin y Htet Myat Aung encarnan un extraordinario valor cívico, una firmeza moral y un compromiso inquebrantable con la resistencia no violenta frente a uno de los regímenes militares más represivos del mundo", destacó Jakub Klepal, director ejecutivo del Foro 2000.

El año pasado, este foro instó a la comunidad internacional a intervenir para liberar a la premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi, de 80 años, que se encuentra encarcelada y en un delicado estado de salud.

El Foro fue fundado por el Vaclav Havel, un luchador por la democracia durante la dictadura comunista y el primer presidente de Checoslovaquia, y luego de República Checa, de la democracia.