Mundo
12 de octubre de 2026 a la - 07:30

Tres opositores pro democracia de Birmania reciben un premio al coraje en República Checa

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Praga, 12 oct (EFE).- Una coordinadora de huelgas y tres opositores pro democráticos de Myanmar han recibido este lunes el Galardón al Coraje y la Responsabilidad del 'Forum 2000', un evento internacional para defender la democracia y los derechos humanos,, informaron a EFE fuentes de la organización.

Por EFE
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La coordinadora 'General Strike Coordination Body' (GSCB), es una coalición de comités de huelga creada en 2021 en respuesta al golpe de Estado militar de ese año en Birmania, y agrupa a estudiantes, sindicalistas o representantes del movimiento de desobediencia civil.

Además de la GSCN, han sido premiados tres opositores: el farmacéutico Tayzar San, el líder estudiantil Nan Lin y el activista de derechos humanos Htet Myat Aung, que fue arrestado en diciembre de 2025, torturado y sentenciado a 37 años de prisión.

"Tayzar San, Nan Lin y Htet Myat Aung encarnan un extraordinario valor cívico, una firmeza moral y un compromiso inquebrantable con la resistencia no violenta frente a uno de los regímenes militares más represivos del mundo", destacó Jakub Klepal, director ejecutivo del Foro 2000.

El año pasado, este foro instó a la comunidad internacional a intervenir para liberar a la premio Nobel de la Paz birmana Aung San Suu Kyi, de 80 años, que se encuentra encarcelada y en un delicado estado de salud.

El Foro fue fundado por el Vaclav Havel, un luchador por la democracia durante la dictadura comunista y el primer presidente de Checoslovaquia, y luego de República Checa, de la democracia.