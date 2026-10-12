Turquía confirma la retirada del PKK de zonas fronterizas en Irak

Según esas fuentes, que la citada agencia no especifica, la retirada de los guerrilleros tuvo lugar el jueves pasado, el mismo día en el que el PKK informó de ella en un comunicado.

La guerrilla reiteró entonces su compromiso con el proceso de paz iniciado a finales de 2024 y lamentó, en la misma nota, que el Gobierno turco no haya dado pasos concretos para avanzar en el proceso pese a la adopción en agosto de una ley para facilitar la reintegración de los exguerrilleros.

Las fuentes turcas citadas por Anadolu consideran que esta retirada es parte del desarme general del PKK y demuestra que el proceso de paz avanza y desembocará en la reintegración de los excombatientes en la sociedad turca.

La ley aprobada en agosto en el Parlamento prevé que todos los exmiembros del PKK deben someterse al escrutinio de una comisión judicial turca que determinará sus posibles responsabilidades en el conflicto armado.

Salvo si los halla culpables de crímenes graves, esta comisión suspenderá el proceso judicial, permitiendo la reintegración civil del exguerrillero, y archivando el caso definitivamente tras un máximo de diez años sin reincidencia.

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Para iniciar este proceso, sin embargo, hace falta que una comisión gubernamental turca certifique el desarme definitivo del PKK, algo que no ha ocurrido aún, pese a que la guerrilla ya anunció su disolución el año pasado y escenificó una simbólica quema de armas.