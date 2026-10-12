Wall Street abre mixto, casi plano, pendiente de la inflación y resultados de la banca

A la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones ganaba 193 puntos, hasta los 51.848; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,12 %, hasta los 7.820 enteros; y el tecnológico Nasdaq restaba un 0,02 %, hasta las 27.360 unidades.

La Bolsa de Nueva York arrancó la semana pendiente del próximo reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos correspondiente a septiembre, que se conocerá el miércoles, y para el que los expertos esperan un aumento del 0,6 %.

Esta semana también se presentarán los resultados trimestrales de los principales bancos del país, como JP Morgan Chase, Bank of America o Morgan Stanley.

En el plano corporativo, Micron lideraba las pérdidas en el sector tecnológico tras restar un 3,67 %.

Mientras tanto, los inversores siguen pendientes de la actualidad geopolítica y sus repercusiones en la economía.

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A las 09:00 hora local, los contratos de futuros del petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) sumaban un 2,10 %, hasta 93,78 dólares el barril, pendientes de la escalada entre los hutíes del Yemen y Arabia Saudí y la supuesta tregua energética entre Ucrania y Rusia anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Mientras tanto, el rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos sumaba 0,9 puntos básicos, hasta el 5,242 % y el título a 30 años se situaba en el 5,6 %.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,43 %, hasta los 4.198 dólares la onza, y la plata un 0,23 %, hasta los 60,91 dólares la onza.