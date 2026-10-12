Wall Street cierra mixto tras subida del petróleo y pendiente del dato de inflación

Al cierre del parqué neoyorquino, el Dow Jones sumó 195 puntos, hasta los 51.850; el selectivo S&P 500 restó 0,06 %, hasta los 7.807 enteros; y el tecnológico Nasdaq perdió un 0,44 %, hasta las 27.245 unidades.

La Bolsa de Nueva York vivió una jornada sin demasiadas oscilaciones tras los récords anotados la semana pasada, mientras los inversores esperan conocer los resultados trimestrales de los principales bancos de Estados Unidos y el dato de inflación del mes de septiembre.

El próximo miércoles está previsto que se publique el próximo dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos. Los expertos prevén un aumento del 0,6 %.

También observarán de cerca la divulgación de las cuentas de bancos como JP Morgan Chase, Bank of America o Morgan Stanley.

En el plano corporativo, el sector tecnológico fue el más afectado de la jornada, con Micron liderando estas pérdidas tras restar un 3,88 %.

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Intel cedió un 3,2 %, Marvell Technology un 3,42 %, AMD un 2,28 % y Nvidia un 1,29 %.

Por su parte, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 2,06 %, hasta 93,74 dólares el barril.

El mercado del petróleo se volvió a tensionar después de los últimos acontecimientos en Arabia Saudí, en medio de la escalada con los rebeldes hutíes del Yemen, y en Ucrania, a pesar del anuncio de la tregua energética.

En otros mercados, el oro se devaluaba un 0,56 %, hasta los 4.192 dólares la onza, y la plata un 1 %, hasta los 60,43 dólares la onza. El rendimiento del bono del Tesoro de EE.UU. a 10 años cedía 0,9 puntos, hasta el 5,242 %.