El Ejército israelí dice haber matado a 5 milicianos de Hamás y la Yihad Islámica en Gaza

Según un comunicado castrense, las fuerzas israelíes mataron a tres milicianos de la Yihad Islámica este domingo en un ataque contra la zona de Jan Yunis (sur de Gaza), mientras, según sostiene la nota, "se reunían para avanzar en los ataques contra las tropas" israelíes.

El Ejército israelí identificó a los supuestos milicianos como Yusef Abu Rizq, quien afirma actuaba como operario de ingeniería de la Yihad Islámica; Muhamad Abu Hadyaj, a quien acusa de haber sido subcomandante de un escuadrón de la milicia; y Abdelhamid Yadalah, "operativo de conjunto de cohetes", según la versión las fuerza israelíes.

Los apellidos de los dos primeros coinciden con los de los fallecidos identificados este domingo por el hospital gazatí Naser, que informó de su muerte tras el ataque de un dron israelí contra una tienda de campaña, que hacía las veces de estación de carga de teléfonos móviles y aparatos electrónicos, en la zona de Jan Yunis.

Además, el comunicado del Ejército afirma haber eliminado este lunes a otros dos supuestos milicianos, en este caso vinculados al grupo islamista palestino Hamás, en otro bombardeo también en el sur de la Franja.

Los fallecidos, según la versión israelí, serían Salah Hamid e Izz Barhum, a los que acusó de formar parte del ala militar de Hamás. Sus nombres también coinciden con los proporcionados ayer por el servicio de ambulancias y emergencias gazatí.

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"Antes de los ataques, se tomaron medidas para mitigar el daño a los civiles, incluido el uso de municiones precisas y vigilancia aérea", afirmó el Ejército en su mensaje. Sin embargo, los servicios sanitarios de la Franja reportaron varios heridos tras los ataques, algunos de ellos de gravedad.

Pese a la tregua vigente desde el pasado octubre, Israel lanza a diario ataques en Gaza que causan muertos, en algunas ocasiones con drones a objetivos específicos que suele atribuir a presuntos miembros de Hamás, pero que a menudo matan también a mujeres y niños; y en otras a palestinos cerca de la llamada línea amarilla, a partir de la cual están apostadas las tropas israelíes.

Según el último recuento publicado por el Ministerio de Sanidad gazatí, en el año transcurrido desde la entrada en vigor de la tregua los ataques israelíes han causado al menos 1.493 muertos y 5.299 heridos en el enclave. La cifra total de fallecidos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, en octubre de 2023, asciende a 74.382 según los datos de Sanidad.