El FMI avisa del riesgo de corrección en valores de IA, coste de la deuda y ciberataques

En su informe de Estabilidad Financiera Global, el FMI señala que aunque las principales empresas del ecosistema de IA hasta ahora han dado beneficios, se puede dar una corrección que estaría "exacerbada por el aumento del apalancamiento, exposición concentrada y acuerdos de financiamiento circular".

Por otro parte, las preocupaciones sobre estabilidad fiscal de algunas economías, junto con un aumento de la inflación, podría provocar un fuerte aumento de los intereses de la deuda soberana y "desencadenar un mayor desorden en los mercados", ya que "los riesgos de la alta deuda pública y para el refinanciamiento siguen sin resolverse".

El informe destaca los ciberataques como "un riesgo sistémico en aumento", especialmente con las capacidades que permiten los nuevos modelos de IA, que, no obstante, también contribuyen a aumentar las capacidades de ciberdefensa.

"Estos riesgos por si solos no amenazan necesariamente la estabilidad financiera, pero podrían convertirse en sistémicos -obstáculos a intermediación financiera clave y provisión de crédito, con serios efectos económicos- si contribuyen a ampliar vulnerabilidades financieras", indica el informe.

A nivel global, los bancos mantienen, en general, balances sólidos para enfrentar escenarios de crisis (principalmente por los precios de la energía, la inflación o el coste de los bonos), mientras que los hogares han reducido su exposición a la deuda.

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Pese a ello, una fuerte corrección en los activos inmobiliarios podría impactar negativamente en el consumo y afectar principalmente a las familias de más bajos ingresos, según el informe.

"Las autoridades deben contener la exposición a la IA allá donde sea excesiva, poner la deuda pública en un camino sostenible y reforzar la infraestructura en mercados de bonos y mecanismos de liquidez", según las conclusiones del informe.