El FMI dice que el boom de la IA en el comercio mundial "se disipará con el tiempo"

La directora del Departamento de Investigación del FMI, Silvana Tenreyro, dijo este martes desde Bangkok que el "escenario base" del organismo es que este auge se irá diluyendo en los próximos años, sin precisar un período de tiempo estimado.

En el marco de las reuniones anuales del FMI y del Banco Mundial, que se celebran esta semana en Tailandia, Tenreyro presentó el informe global de perspectivas económicas, al destacar el "gran rol" que ha jugado la IA en estas dinámicas.

La directora de investigación del FMI explicó que entre 2023 y 2025 el comercio mundial creció el 8,3 % acumulado, de cuyo total la IA representa un 29 %. "Sin ese intercambio relacionado con la IA, el crecimiento conjunto hubiera sido del 4,6 %, entonces, estos son números grandes", sostuvo.

Por ello, de cara al futuro, el FMI estudia tres escenarios adicionales, el primero de ellos al dibujar un emparejamiento del boom de la IA con ganancias reales de productividad, lo que traería "una mayor expansión en la actividad que no es inflacionaria".

No obstante, en las otras dos proyecciones, la demanda se mantiene en el sector pero no se acompaña con crecimiento de la producción o de las ganancias, lo que se traduciría en altos índices de inflación y una eventual reevaluación de la rentabilidad derivada de la IA.

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Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales, la generación de riqueza de este año será cuatro décimas menor que en 2025, cuando la economía creció el 3,5 %, y avanzará el 3,4 % en 2027.

Estas proyecciones se construyeron tomando en cuenta factores como la guerra de Irán y el aumento de los precios del petróleo y las materias primas, así como el auge de la inversión en inteligencia artificial, lo que ha amortiguado el impacto del conflicto.