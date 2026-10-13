Miles de personas inician marchas en París en quinto día de manifestaciones estudiantiles

En la que es la quinta jornada de huelga y de grandes manifestaciones convocadas por los sindicatos de estudiantes y docentes, el llamamiento a marchar era doble en la capital francesa, con una cabecera que partió desde la plaza de Italia y otra desde la plaza del Ayuntamiento a partir de las 14:00 horas (12:00 GMT).

Ambas manifestaciones está previsto que converjan en la zona de la estación de Port-Royal antes de finalizar en las proximidades de los Inválidos, en pleno centro de París y en las proximidades de numerosos organismos ministeriales, y cerca también de la Asamblea Nacional, donde por la tarde comienza el debate en el hemiciclo de los presupuestos para 2027.

Los manifestantes en París, que este martes contaron con el apoyo de la activista ecologista sueca Greta Thunberg, presente en la capital para participar en las protestas, y de políticos como el líder izquierdista Jean-Luc Mélenchon, portaban pancartas con leyendas como "Podéis confiscar nuestros teléfonos, no nuestros derechos" o "Sed realistas, pedid lo imposible".

Durante la mañana ya se habían dado grandes manifestaciones en otras ciudades, como Marsella, Lyon y Nantes, en una jornada que está siendo clave para testar la resistencia del movimiento de protesta, que ha perdido fuerza en los últimos días y que podría debilitarse aún más con la llegada el viernes de las vacaciones escolares de quince días por la festividad de Todos los Santos.

El ministro de Educación, Édouard Geffray, anunció a primera hora que unos 200 institutos permanecen bloqueados este martes. "Estamos más bien ante una disminución de la movilización", declaró a la emisora France Inter.

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En cuanto al seguimiento de la huelga por parte del cuerpo docente, la cartera de Educación comunicó una tasa de participación muy débil, del 3,71 % de media global en todos los niveles.

"El personal está hoy también en la movilización", declaró a la prensa desde la manifestación parisina Sophie Vénétitay, secretaria general del sindicato docente SNES-FSU, quien tachó de "engaño" los anuncios realizados por el Gobierno en los últimos días respecto al reemplazo de los profesores ausentes, que es una de las principales reivindicaciones de este movimiento.

Del lado de los estudiantes universitarios, el sindicato Unión Estudiante aseguró, sin embargo, que el 90 % de las facultades estaban cerradas o bloqueadas en este "Acto V" -como lo han llamado los convocantes- de las movilizaciones.

Durante la jornada ya se vieron incidentes, como enfrentamientos entre policía y manifestantes en la localidad de Rennes, donde además hubo un incendio en un liceo.

Esta convocatoria se produce después de las cuatro jornadas celebradas el 29 de septiembre y el 1, 6 y 8 de octubre.

En la última, las manifestaciones reunieron a 71.500 personas en todo el país, según el Ministerio del Interior, frente a las cerca de 256.000 registradas dos días antes, el martes pasado, de acuerdo con cifras oficiales.