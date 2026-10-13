Tencent prepara otra emisión de bonos tras captar 4.660 millones de dólares en junio

La empresa, propietaria de la aplicación de mensajería WeChat -semejante a Whatsapp, censurado en China- y uno de los mayores grupos mundiales de videojuegos, explicó en un comunicado remitido este lunes a la Bolsa de Hong Kong, donde cotiza, que la colocación se realizará dentro de su programa global de deuda a medio plazo, aunque no precisó el importe previsto, las divisas o los vencimientos.

Tencent advirtió de que todavía no ha suscrito acuerdos vinculantes y de que la operación dependerá de las condiciones de los mercados internacionales, sus necesidades financieras y el interés de los inversores.

Entre los coordinadores de la emisión figuran JPMorgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, HSBC y varias entidades bancarias chinas, como el Banco de China y el Banco Industrial y Comercial de China (ICBC).

La nueva emisión llega después de que Tencent anunciara en junio la venta de cuatro tramos de bonos por 2.450 millones de dólares y 15.000 millones de yuanes (unos 2.215 millones de dólares), con vencimientos entre 2036 y 2056.

Aquella operación se enmarcó en un programa de deuda a medio plazo de 30.000 millones de dólares, del que entonces había utilizado unos 22.180 millones, y cuyos fondos estaban destinados a fines corporativos generales, incluidas refinanciaciones, según la compañía.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva colocación coincide con un incremento de las inversiones de Tencent en infraestructura tecnológica e inteligencia artificial (IA), un sector en el que compite con otras empresas chinas como Alibaba, DeepSeek o Moonshot.

En agosto, Tencent informó de que su beneficio neto aumentó un 10,31 % interanual en el primer semestre, hasta 114.115 millones de yuanes (16.918 millones de dólares), mientras que su facturación creció un 10,07 %, hasta 401.243 millones de yuanes (59.485 millones de dólares).

La tecnológica aseguró entonces haber incrementado considerablemente sus compras de equipos de computación para impulsar el desarrollo y la comercialización de sus aplicaciones y modelos de IA.

Además, según informó el pasado 1 de octubre el diario británico Financial Times, Tencent acordó alquilar a Oracle unos 100.000 chips avanzados mediante un contrato de cinco años valorado en unos 7.000 millones de dólares.

La compañía no ha especificado si los fondos de la nueva emisión se destinarán a financiar esas inversiones.