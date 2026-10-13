Trump dice que puede haber ido "demasiado lejos" y ya no sabe con quién negociar en Irán

"Puede que hayamos ido demasiado lejos con los dirigentes, porque ya no sabemos con quién demonios estamos tratando", señaló el mandatario en declaraciones recogidas por CNBC-TV18, filial india del medio estadounidense CNBC.

"Nos está costando mucho averiguar con quién demonios tenemos que negociar, para ser sincero. Creo que hemos ido demasiado lejos. Podríamos habernos detenido en el nivel uno", añadió Trump, en un contexto de estancamiento de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

El presidente estadounidense aseguró también que 159 buques iraníes "descansan plácidamente en el fondo del mar", en medio del reciente aumento de ataques contra petroleros en el estrecho de Ormuz, que ha hecho caer de nuevo el tránsito de crudo por esta vía, crucial para el comercio energético global.

La guerra entre los dos países estalló el 28 de febrero, cuando Estados Unidos e Israel atacaron Irán, y, desde entonces, las hostilidades han alterado los suministros energéticos y el transporte marítimo a través de Ormuz, pese a los altos el fuego acordados en abril y junio, que no lograron detener los enfrentamientos.

Los ataques iniciales acabaron con el ex líder supremo iraní, el ayatolá Ali Jameneí, mientras otros 40 altos cargos del país persa han fallecido en los bombardeos con intermediación estadounidense de la guerra.

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instó a las dos partes a poner fin al conflicto y a retomar la vía diplomática durante una reciente visita a Islamabad en la que elogió el papel de Pakistán como mediador en las negociaciones.