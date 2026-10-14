Al menos 14 muertos en choques entre facciones rivales de la oposición en Sudán del Sur

Los combates estallaron en Rupkong y Bow, dos zonas administrativas del condado de Leer, entre fuerzas leales a Oyet Nathaniel Pierino y a Regina Joseph Kapa, ​​líderes rivales que reclaman la autoridad del grupo opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO).

James Yoach Bading, un comisionado militar del condado de Leer alineado con Oyet, declaró a EFE que los enfrentamientos "causaron 14 muertos, incluidos cuatro combatientes de su facción y diez del bando contrario", y "otras ocho personas resultaron heridas y fueron trasladadas al hospital del condado de Leer para recibir tratamiento".

El oficial militar acusó a las fuerzas leales a Joseph de atacar las posiciones militares de su facción en Rupkong, lo que desencadenó los combates entre ambos grupos.

Dhoal Koryom Lingling, un gobernador militar alineado con Joseph, confirmó que se habían producido enfrentamientos, pero cuestionó las cifras de bajas de Bading.

Lingling afirmó que tres miembros de su facción resultaron heridos y negó que alguno de sus combatientes hubiera muerto, pero no facilitó información sobre las bajas del bando contrario.

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No obstante, no se pudo verificar de forma independiente su versión ni las cifras de bajas reportadas.

El SPLM-IO es el mayor movimiento opositor de Sudán del Sur y fue uno de los principales firmantes del acuerdo de paz de 2018, que puso fin formalmente a cinco años de guerra civil entre las fuerzas leales al presidente Salva Kiir y las alineadas con el líder histórico del movimiento, Riek Machar.

El pacto estableció un gobierno de reparto de poder y contemplaba la reunificación de las fuerzas armadas rivales, reformas constitucionales y la celebración de elecciones.

Sin embargo, varias de sus disposiciones clave en materia de seguridad y política siguen sin completarse, mientras el principal líder opositor, Machar, se encuentra bajo arresto domiciliario y enfrentando un juicio.

Dentro del SPLM-IO, hay divisiones internas, con facciones rivales que reclaman autoridad sobre sus estructuras políticas y militares, y estas se han intensificado provocando temores a nuevos enfrentamientos armados en zonas donde las fuerzas del SPLM-IO mantienen una presencia significativa, particularmente en los estados de Unity y Alto Nilo.

Estos últimos enfrentamientos se producen mientras Sudán del Sur se prepara para sus primeras elecciones generales desde que obtuvo la independencia de Sudán en 2011, previstas para el 22 de diciembre. La convocatoria está marcada por la preocupación de que las disputas políticas, la fragmentación de las fuerzas armadas y la inseguridad persistente puedan socavar el proceso electoral.