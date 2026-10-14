Albania vive una violenta protesta estudiantil con ataques a ministerios en Tirana

Unas cien personas irrumpieron en una comisaría de la capital y destrozaron sus instalaciones, mientras otros grupos lanzaban cócteles molotov contra edificios gubernamentales, según imágenes difundidas en directo por las cadenas locales A2, Top Channel y Klan.

Varios agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.

Los manifestantes, muchos de ellos encapuchados, también prendieron fuego a vehículos, destruyeron semáforos y mobiliario urbano y levantaron barricadas con neumáticos, contenedores y otros objetos que bloquearon varias de las principales avenidas de la ciudad.

Los disturbios se prolongaron hasta la noche, con incendios en bares, tiendas y un edificio en construcción, además de un ataque contra un centro comercial.

Durante las primeras horas de la jornada, grupos de manifestantes habían asaltado las sedes de los ministerios de Educación y de Economía y Finanzas, donde provocaron incendios y numerosos destrozos.

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Más de 2.000 agentes fueron desplegados en el centro de Tirana en el segundo día consecutivo de enfrentamientos, los más violentos desde el inicio de las protestas.

Las movilizaciones comenzaron con marchas de estudiantes universitarios y alumnos de secundaria, que denuncian el elevado coste de los estudios, el deterioro de las instalaciones educativas, la falta de ayudas económicas y las escasas oportunidades laborales tras la graduación.

Sin embargo, las reivindicaciones han evolucionado hasta convertirse en un movimiento más amplio contra la corrupción y el Gobierno de Rama.

Algunos participantes reclamaron la formación de un Gobierno técnico con un mandato máximo de doce meses y la convocatoria de elecciones anticipadas, mientras varios estudiantes se desmarcaron expresamente de los actos violentos.

Las universidades de Elbasan y Shkodër suspendieron las clases en solidaridad con las movilizaciones, mientras que en la ciudad portuaria de Durrës se anunció un boicot académico y una nueva marcha para este jueves.

La Policía advirtió de que quienes ataquen a agentes, incendien edificios o destruyan bienes se enfrentarán a la ley, con penas de hasta siete años de prisión para algunos delitos.

El presidente del país, Bajram Begaj, pidió a los manifestantes que ejerzan su derecho a la protesta de forma pacífica y advirtió de que la violencia no puede ser un medio para expresar el descontento.

"El derecho a la protesta pacífica es un fundamento de la democracia y una obligación que el Estado debe garantizar", afirmó el mandatario, quien también instó a la Policía a actuar dentro de los límites de la ley y respetando el principio de proporcionalidad.

El Gobierno atribuyó los disturbios a intereses políticos y sostuvo que no todos los participantes son estudiantes, por lo que pidió a estos que no se dejen arrastrar por los grupos violentos.

Por su parte, la delegación de la Unión Europea (UE) en Albania expresó su preocupación por la escalada de violencia y reclamó una actuación policial proporcionada.

Las protestas se enmarcan en las movilizaciones iniciadas a finales de mayo para proteger un humedal del sur del país frente a un proyecto turístico de lujo vinculado a Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde entonces, las reivindicaciones se han ampliado hasta cuestionar a la clase política en su conjunto, tanto al partido gobernante como a la oposición conservadora.

Albania, país balcánico miembro de la OTAN y candidato a la adhesión a la UE, mantiene negociaciones para incorporarse al bloque comunitario.

Rama ha expresado en el pasado su aspiración a que el país pueda ingresar en la Unión en 2030.