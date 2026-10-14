Alcalde procesado de Estambul compara Turquía con Corea del Norte por la censura mediática

"La presión contra las redes sociales y los periodistas ha llegado a un nivel llamativo. Un nivel que nos hace echar de menos a Corea del Norte", señaló el edil, uno de los principales líderes de la oposición socialdemócrata al gobernante partido islamista AKP del presidente Recep Tayyip Erdogan.

Imamoglu, suspendido del cargo en marzo de 2025 y encarcelado desde entonces en prisión preventiva, inició hoy su discurso de defensa en el juicio por presuntos delitos de amaño de licitaciones y sobornos, en el que la Fiscalía pide hasta 2.300 años de cárcel.

El alcalde es el principal acusado en una gran causa con 436 procesados y la Fiscalía le atribuye la creación y dirección de una organización criminal, entre otros delitos, y se prevé que su defensa dure hasta el sábado.

El socialdemócrata rechazó todas las acusaciones en su contra y aseveró que la Fiscalía no ha podido encontrar "ni un céntimo" de los supuestos dineros malversados o derivados a un fondo descrito por la acusación que, según aseguró, es inexistente.

Por otra parte, acusó al Gobierno de perseguir y acallar a la oposición, a científicos, artistas, economistas y periodistas, con siete reporteros enviados a prisión preventiva en los últimos 25 días.

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Imamoglu se preguntó también si la intervención policial de Halk TV, una de las últimas cadenas de televisión críticas con el Gobierno, es "una casualidad", señalando que se enteró de ello hoy en una conversación telefónica con sus padres.

"Mi padre me dijo: 'Han nombrado a un interventor para Halk TV. ¿Qué te puedo decir? Pronto nos van a cortar hasta las orejas'", relató el alcalde enjuiciado.

Según la Fiscalía de Estambul, el nombramiento de un administrador judicial al frente del canal responde a una investigación por presunta corrupción y soborno contra su propietario.

Imamoglu es uno de los políticos más populares del país y en las municipales de 2024 los socialdemócratas derrotaron al AKP, la formación islamista de Erdogan, que por primera vez desde su llegada al poder en 2002 quedó por detrás de la oposición a nivel nacional.

Fue encarcelado mientras su partido promovía su nombramiento como candidato presidencial para las próximas elecciones, previstas para 2028, y hoy denunció que, de esta manera, el partido en el poder "quiere deshacerse de sus rivales políticos".

"Un partido que se identifica con la República rompe el equilibrio fundamental. Criticar al partido se equipara a un ataque al Estado. Se representa al rival político como un enemigo del Estado", concluyó Imamoglu.