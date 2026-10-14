Aplazan de nuevo juicio por masacre en 1989 de seis jesuitas y dos mujeres en El Salvador

El abogado Carlos Miranda, defensor de uno de los supuestos autores intelectuales, el exdiputado Rodolfo Parker, precisó que el juicio se reprogramó a raíz de "una serie de peticiones sobre la salud de los procesados" y por la negación de la defensa de permitir que se realice el proceso por separado.

Eduardo Cardoza, abogado defensor de uno de otro de los acusados, tildó de ser un "proceso político" a la causa y añadió que, a su juicio, "no hay amparo jurídicamente para procesar a estos señores".

Esta sería la tercera ocasión en que el comienzo del juicio es aplazado. Inicialmente estaba previsto para el pasado 20 de julio pero se reprogramó para este 14 de octubre.

El 18 de noviembre de 2024, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador envió a juicio a los once acusados de la autoría intelectual de la masacre, incluidos el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994) y Parker, por los cargos de asesinato, fraude procesal y encubrimiento.

Cristiani se encuentra en paradero desconocido y cuya detención ordenó un juzgado salvadoreño.

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A parte de Cristiani, son procesados penalmente en ausencia Joaquín Cerna, Juan Rafael Bustillo y Juan Orlando Zepeda. A ellos se suman los militares retirados Rafael Humberto Larios, Carlos Camilo Hernández, Nelson Iván López, Óscar Alberto León Linares y Manuel Antonio Ermenegildo Rivas Mejíía.

También será enjuiciado el militar Inocente Montano, quien fue condenado en España a una pena de 133 años, pero quien recibió la libertad condicional por su estado de salud.

La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la guerra civil centroamericana (1980-1992), en el campus de la Universidad Centroamericana (UCA), fueron asesinados por un comando élite salvadoreño los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno, y el salvadoreño Joaquín López, además de la trabajadora de la universidad Elba y su hija de 16 años, Celina Ramos, ambas salvadoreñas.