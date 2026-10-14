Arrancan los ejercicios militares conjuntos de India y Rusia ‘Indra-2026’

"El ejercicio conjunto ruso-indio 'Indra-2026' ha comenzado en la región de Cheliábinsk y el Extremo Oriente ruso", indicó el ministerio en un comunicado.

Según el departamento castrense, unidades de las fuerzas terrestres, buques de ambos países y aeronaves rusas participan en las maniobras cuya fase naval tendrá lugar en el mar de Japón los días 16 y 17 de octubre.

Hace unos días se informó sobre la llegada al puerto de Vladivostok, en el Lejano Oriente de Rusia, de la fragata india ‘Sahyadri’, que participa en las maniobras navales de las partes.

Por la parte rusa participará en los ejercicios la corbeta ‘Aldar Tsidendjápov’, según el mando ruso.

En el marco de los ejercicios navales las partes también llevarán a cabo visitas de cortesía y otras actividades, sociales, culturales y deportivas.