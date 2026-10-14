Audiard, Triet y otros cineastas denuncian que el presupuesto 2027 amenaza el cine francés

Calculan, según el texto publicado en el diario Le Monde, que las medidas que están desde ayer en debate en el Parlamento podrían entrañar que se dejen de hacer 80 películas cada año.

"La financiación del cine francés se basa en dos pilares: uno público y otro privado. El nuevo proyecto de ley de presupuestos propone medidas que afectarán a ambos", destacaron los firmantes, entre los que también están Claire Denis, Julia Ducournau, Jeanne Herry, Emmanuel Marre y los belgas Luc y Jean-Pierre Dardenne.

El motivo es, por un lado, el recorte presupuestario del conglomerado público France Télévisions (cifrado en 47 millones de euros), que es un gigante a nivel de producción, y una potencial enmienda para que se detraigan también fondos del CNC (Centro Nacional del Cine y de la Imagen Animada).

Del lado de las empresas privadas, mencionan el aumento del IVA que planea el Gobierno para las ofertas de televisión de pago, como Canal +, que es el principal financiador del cine francés. Esta compañía sería objeto de una duplicación del impuesto y eso afectaría directamente a los acuerdos firmados con el sector.

"Esto provocaría automáticamente una reducción de 750 millones de euros destinados a la creación cinematográfica entre 2028 y 2032", lamenta el texto.

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Eso implicaría que unas 400 películas no llegarían a existir a lo largo de los cinco años posteriores, en una industria que genera 260.000 empleos directos e indirectos y que es una punta de lanza de la defensa de "la soberanía cultural", tan "celebrada en los discursos".

En términos "de volumen de producción, empleo y diversidad creativa", alegan que esa caída de la producción supondría "un auténtico cataclismo del que ninguna economía podría recuperarse".

"No pretendemos eludir el esfuerzo colectivo, pero ¿debemos por ello desmantelar de forma precipitada un modelo que funciona y que convierte a Francia en una excepción cultural y económica?", manifestaron respecto a los planes presupuestarios del Gobierno, centrado sobre todo en reducir el elevado déficit francés (5,4 %).

La carta, que está abierta a que se sumen otras firmas, concluye enfatizando que "la cultura y el cine se enfrentan hoy a múltiples amenazas", como una extrema derecha que plantea la supresión del sector público audiovisual o el empuje de las plataformas, "principalmente estadounidenses", que "imponen una estandarización sin precedentes de los contenidos".

"Debilitar nuestro cine significa empobrecer nuestra identidad francesa y europea. Renunciar a una política cultural ambiciosa supone correr el riesgo de perder progresivamente aquello que nos define", recalca la carta.

El Gobierno no cuenta con mayoría en ninguna de las dos cámaras parlamentarias, por lo que para sacar adelante el presupuesto necesitaría llegar a acuerdos que se anticipan muy complejos en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027.