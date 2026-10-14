Bank of America gana 7,6 % más hasta septiembre pese a cargo de 1.200 millones de dólares

Entre enero y septiembre, el banco registró unos ingresos de 91.788 millones de dólares, un 8,3 % más que en el mismo periodo de 2025, cuando alcanzaron los 84.730 millones, informó hoy en un comunicado.

En el tercer trimestre, el más seguido por Wall Street, el banco ganó 6.933 millones de dólares, un 16,8 % menos que un año antes, mientras que sus ingresos aumentaron un 3,2 %, hasta los 29.958 millones, por debajo de los 30.690 millones previstos por los analistas.

Según la hoja de resultados, el banco contabilizó en el trimestre un cargo de 1.200 millones de dólares relacionado con las medidas regulatorias anunciadas por las autoridades estadounidenses.

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), dependiente del Departamento del Tesoro, anunció el martes una sanción de 1.200 millones de dólares contra la entidad por deficiencias en sus controles contra el blanqueo de capitales, al considerar que no comunicó a tiempo operaciones sospechosas por valor de más de 5.000 millones de dólares.

El presidente y consejero delegado del banco, Brian Moynihan, destacó en un comunicado el crecimiento de los depósitos de los clientes, los flujos de patrimonio y la actividad de banca de consumo.

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"El impulso de nuestro negocio, reflejado en el crecimiento de los depósitos de los clientes, los flujos de patrimonio y la actividad de consumo, respaldó unos sólidos beneficios", afirmó.

En el tercer trimestre, los ingresos de banca de inversión cayeron un 11 %, hasta los 1.800 millones de dólares, y los de compraventa de activos financieros disminuyeron un 5 %, hasta los 5.100 millones, mientras que el crédito comercial creció en todos los segmentos de clientes.

El banco revisó las cifras de los nueve primeros meses de 2025 utilizadas para calcular la evolución interanual: el beneficio neto pasó de 22.981 a 22.862 millones de dólares y los ingresos, de 81.917 a 84.730 millones.

Los resultados no fueron bien recibidos por los inversores y, en las operaciones previas a la apertura de la bolsa, las acciones del banco perdían un 4,28 %.