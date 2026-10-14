Mundo
14 de octubre de 2026 - 11:20

BlackRock eleva un 25 % su beneficio en el tercer trimestre y sus activos crecen un 15 %

Imagen sin descripción

Nueva York, 14 oct (EFE).- La gestora estadounidense de fondos BlackRock, la mayor del mundo, cerró el tercer trimestre del año con activos bajo gestión por valor de 15,49 billones de dólares, un 15 % más que un año antes, mientras su beneficio neto aumentó un 25 % interanual, hasta los 1.659 millones de dólares.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Las entradas netas de fondos alcanzaron los 205.466 millones de dólares en el tercer trimestre, frente a los 204.642 millones del mismo periodo de 2025, mientras que captó 869.000 millones en los últimos doce meses, informó en un comunicado.

Entre enero y septiembre, BlackRock obtuvo un beneficio neto de 5.785 millones de dólares, frente a los 4.426 millones del mismo periodo del año anterior, lo que supone un incremento del 30,7 %.

En el tercer trimestre, los ingresos de la gestora ascendieron a 7.752 millones de dólares, un 19 % más que un año antes, mientras que en los nueve primeros meses del año sumaron 21.534 millones, un 25,1 % más que en el mismo periodo de 2025.

Tras publicar sus cuentas, las acciones de BlackRock subían un 4,96 % en las operaciones previas a la apertura de Wall Street.

El presidente y consejero delegado de BlackRock, Laurence Fink, afirmó en un comunicado que los resultados demuestran "el valor de la plataforma integrada de la compañía, cuyos clientes recurren cada vez más a ella para servicios de inversión, financiación y tecnología".

"La confianza de los clientes se está traduciendo en una mayor capacidad de generar beneficios", señaló Fink, quien destacó el aumento superior al 35 % del beneficio por acción y un margen operativo ajustado del 47,8 %.

El directivo subrayó que las entradas netas de fondos ascendieron a 205.000 millones de dólares en el trimestre y a 869.000 millones en los últimos doce meses.

Los fondos de gestión activa captaron 66.000 millones de dólares, impulsados por las estrategias de renta fija y sistemáticas, mientras que los fondos cotizados iShares recibieron 135.000 millones.

"La demanda de capital está creciendo en toda la economía mundial, y BlackRock ocupa cada vez más un lugar central en la forma en que ese capital se despliega y gestiona", afirmó Fink.

Los ingresos por servicios tecnológicos y suscripciones aumentaron un 14 % interanual, hasta los 588 millones de dólares, mientras que el valor anualizado de los contratos tecnológicos creció un 12 %, según la compañía.

BlackRock también captó 68.000 millones de dólares en los mercados privados durante los últimos doce meses y recompró acciones por valor de 550 millones en el trimestre.