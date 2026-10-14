Bulgaria trabajará con Rumanía y Turquía por "moratoria" de ataques a buques en mar Negro

"Es una iniciativa en la que deberíamos incluir a todos los socios europeos", dijo Petrova-Chamova en una rueda de prensa conjunta con su homólogo alemán, Johann Wadephul, en Berlín.

"Urgiremos por una moratoria hasta que se alcance. La protección de los tripulantes civiles y la libertad de navegación deben ser una prioridad para toda Europa", afirmó y manifestó la esperanza de que sea posible "reducir tensiones y alcanzar la paz".

La ministra advirtió que estos ataques, que se produjeron cerca de las aguas territoriales búlgaras, ponen en peligro la estabilidad de toda la región, la libertad de navegación y la infraestructura marítima crítica.

Preguntada por una posible invocación del Artículo 4 de la OTAN -consultas si, a juicio de cualquiera de los aliados, su integridad territorial, su independencia política o su seguridad se ven amenazadas- Petrova-Chamova señaló que el Gobierno ya ha recurrido a este mecanismo, pues ha informado a sus aliados y ha pedido apoyo.

Todavía no hay un "resultado definitivo" que demuestre si los ataques fueron perpetrados por Rusia o por Ucrania, pero Bulgaria ha pedido a sus socios y aliados ayuda para investigar y ya ha recabado indicios en los barcos atacados, explicó.

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"Hemos salvado muchas vidas humanas en los barcos afectados", aseguró y señaló que los incidentes han tensado hasta el límite las capacidades defensivas de Bulgaria, que prevé inversiones futuras, por ejemplo en sistemas antidrones, los cuales sin embargo no se pueden desarrollar "de hoy a mañana".

También Wadephul reclamó una "tregua" de los ataques contra barcos civiles en el mar Negro y celebró que Bulgaria haya convocado a la embajadora rusa en Sofía para protestar ante lo que calificó de "escalada", que ha llevado a una "situación insostenible".

"Rusia amenaza la seguridad de toda Europa. Estamos todos literalmente en el mismo barco", afirmó.

Wadephul instó a mantener la presión económica sobre Moscú en lugar de hacerle "regalos", en alusión a la decisión de EE. UU. de adquirir diésel ruso, pues "sólo la firmeza puede crear disposición al diálogo y allanar el camino a una paz justa y duradera", dijo.

"No podemos ejercer presión y al mismo tiempo mantener dependencias estratégicas. No salen las cuentas", advirtió.

El jefe de la diplomacia germana también resaltó que la guerra en Ucrania, particularmente en el mar Negro, pone en peligro la seguridad alimentaria global.

"Si Rusia continúa con sus ataques, es en perjuicio de las personas del Sur Global, en especial del espacio africano, que sufren por ello y están amenazadas por el hambre. Rusia deberá cuidar de no perder el resto de su reputación en esta región".

Esta semana ha sido dañado un carguero de bandera ucraniana y hundido un mercante con bandera de San Vicente y las Granadinas. Cinco marineros han sido rescatados y otros once siguen desparecidos.

El primer ministro búlgaro, Rumen Radev, ha afirmado que no hay “pruebas sólidas y claras” para determinar el responsable del ataque, pero señaló que la lógica “apunta a la Federación Rusa".

Hace siete días fue hundido un buque de carga turco y otro fue dañado y murieron dos tripulantes.