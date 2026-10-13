Disidencia colorada va con chapa única y dice que su hoja de ruta no depende de la crisis del cartismo

Mientras el movimiento Honor Colorado exhibía su evidente quiebre, la disidencia colorada se juntó en la casa del senador Luis Pettengill, aspirante a la candidatura presidencial de 2028. Sus referentes insistieron en que el encuentro no fue una reacción a la crisis del cartismo.

El senador Mario Varela, del Movimiento Colorado Añetete, aseguró que la reunión se había fijado hace 15 días. Admitió que coincidió con lo que calificó como una “implosión interna” del oficialismo, pero sostuvo que el sector tenía “su propia hoja de ruta y una agenda política clara”.

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Chapa única, con plazo

El eje del debate fue la presentación de una sola fórmula de la disidencia para la Presidencia de la República. Varela lo dio por confirmado y fijó el plazo: diciembre, o los primeros días de enero a más tardar.

Añetete y Fuerza Republicana ya cerraron su alianza en una reunión anterior, según el legislador. El exvicepresidente Hugo Velázquez no aspira a integrar la fórmula, pero fue definido como un “articulador muy importante” por su conocimiento de la dirigencia.

La novedad de la noche fue la presencia del sector de los Samaniego. Todavía falta convencerlos de sumarse a la chapa única, lo que marca el desafío de la disidencia para ampliar su base más allá del eje Añetete-Fuerza Republicana.

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Quiénes participaron

La reunión congregó a la plana mayor de la disidencia. Estuvieron el expresidente de la República y líder de Añetete, Mario Abdo Benítez, y el exvicepresidente Hugo Velázquez Moreno, cabeza de Fuerza Republicana. Por el Senado asistieron el anfitrión Luis Pettengill, Mario Varela, Blanca Ovelar, Ramón Retamozo, Carlos Núñez Salinas, Juan Afara, Arnaldo y Lilian Samaniego, de Causa Republicana.

Por la Cámara de Diputados participaron Roberto González, Mauricio Espínola, Daniel Centurión, Luis “Tiki” González Vaezken y Juan Ramón “Juanchi” Maciel. Completaron la lista el exsenador y precandidato presidencial Arnolfo Wiens, el también exsenador Arnaldo Franco.

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Sin mecanismo definido

El senador no explicó cómo se elegirá al candidato. Dijo solo que “se buscará un mecanismo” para constituir la chapa oficial. El punto no es menor: la disidencia tiene varios aspirantes con ambiciones propias, entre ellos Pettengill y Wiens, precandidato de Añetete. Cerrar una fórmula en menos de tres meses requerirá ceder.

“Crónica de un final anunciado”

Consultado sobre la ruptura oficialista, Varela dijo que es “muy difícil tener gobernabilidad” con una representación bicéfala y que el quiebre era “la crónica de un final anunciado”.

Atribuyó el estallido de la crisis al caso Ueno Bank, vinculado al entorno del presidente Santiago Peña. Apuntó que el pedido de informe impulsado desde el primer anillo de Horacio Cartes desató una “tormenta política” dentro del oficialismo.

Sobre el rol de Juan Carlos Baruja, el nuevo elegido de Cartes, reconoció su trayectoria, pero lo responsabilizó de generar crispación por el mecanismo para elegir la fórmula presidencial, en particular la candidatura a la Vicepresidencia.

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Puertas abiertas, sin garantías

Varela afirmó que la disidencia está “con los brazos abiertos” y que “seguramente” se sumarán otros actores políticos. Preguntado por una eventual llegada de Baruja, respondió que están dispuestos a escuchar y a seguir sumando si hay coincidencia con el proyecto nacional.

Sobre un supuesto llamado telefónico entre Mario Abdo Benítez y Horacio Cartes, dijo no tener certeza. Aclaró que el expresidente no tocó el tema durante la reunión.

El legislador cerró con el mensaje de fondo de la noche: la disidencia no está sujeta a lo que ocurra en el oficialismo y quiere el poder político para llevar adelante “una gran gestión de gobierno”.