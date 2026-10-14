Burnham y Zelenski afirman que es "evidente" que Rusia no tiene "ningún interés en la paz"

Ambos líderes mantuvieron un encuentro esta tarde en el número 10 de Downing Street, la residencia oficial del jefe del Gobierno británico en Londres, en el que abordaron el apoyo del Reino Unido a Ucrania frente a la invasión rusa.

Un comunicado difundido por Downing Street al término de la reunión indicó que Burnham y Zelenski iniciaron la reunión reflexionando sobre los ataques "indiscriminados" que Rusia ha seguido lanzando contra civiles e infraestructura energética de Ucrania desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, pidió una tregua energética entre Kiev y Moscú.

"Era evidente que Rusia no tenía ningún interés por la paz", coincidieron ambos mandatarios, según recoge la nota.

Por su parte, el presidente ucraniano admitió en una entrevista posterior en el canal del periodista británico Piers Morgan que se siente "traicionado" por Trump después de que anunciase un alto el fuego energético y un acuerdo sobre diésel con el presidente ruso, Vladímir Putin: "Esto no es el lado correcto de la historia", afirmó.

Al comienzo de la reunión en Downing Street, Burnham aseguró a Zelenski que el apoyo británico a Ucrania no cambiará y que seguirá prestándole "toda la ayuda que pueda". Por su parte, el líder ucraniano calificó al Reino Unido como "uno de los aliados más firmes" de su historia.

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Durante el encuentro, en lo que se refiere a la intensificación del apoyo de los aliados a Ucrania, sobre todo para contrarrestar los drones a reacción rusos, Burnham presentó a su homólogo ucraniano el último paquete británico de misiles ligeros multipropósito y debatieron sobre cómo el Reino Unido podría "acelerar el apoyo defensivo" a Kiev antes del invierno con misiles de largo alcance.

"El Reino Unido seguirá desarrollando soluciones militares innovadoras para su uso en el campo de batalla en Ucrania, incluyendo la adaptación de la capacidad británica a equipos donados por otros socios", agregó Burnham en el comunicado posterior de Downing Street.

Del mismo modo, el primer ministro británico dijo que continuará sus "esfuerzos diplomáticos" para apoyar el suministro internacional del equipos de defensa.

Antes de la visita, el Gobierno británico anunció que enviará a Kiev misiles tierra-aire por 45 millones de libras (unos 52 millones de euros) y que acelerará la entrega de parte de ese armamento, por valor de 10 millones (11,5 millones de euros), para atender las necesidades más urgentes del país cara al invierno.

Tras su visita a Londres, Zelenski viajará a Bruselas para seguir recabando apoyo entre sus aliados europeos, después de que Trump levantara la semana pasada las sanciones al diésel ruso y reclamara un cambio de liderazgo en Kiev.