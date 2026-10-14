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14 de octubre de 2026 - 08:40

CICR alerta que hospitales de Yemen están al borde del colapso por los heridos de guerra

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Saná, 14 oct (EFE).- Los hospitales en el Yemen luchan por hacer frente al drástico aumento de pacientes heridos de guerra a medida que se intensifican los combates entre los rebeldes chiíes hutíes y las tropas leales al Gobierno yemení reconocido internacionalmente, advirtió este miércoles el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Por EFE
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En un comunicado, el CICR indicó que los centros de primera línea de frente en Marib, Taiz y a lo largo de la costa del mar Rojo, en el oeste del Yemen, se encuentran entre los más afectados, con algunos hospitales registrando más de 700 ingresos en una sola semana.

Los incidentes con múltiples víctimas son cada vez más frecuentes, mientras que la escasez de suministros médicos, personal capacitado y atención especializada limita la capacidad de respuesta de los hospitales.

"El personal de atención traumatológica está bajo una enorme presión", declaró el coordinador de salud del CICR en el Yemen, Feras Abusamra, en el comunicado, y añadió que solo una pequeña proporción de los centros de salud operativos puede brindar atención integral a pacientes traumatizados, mientras que los hospitales de primera línea sufren escasez de material quirúrgico, anestesia, oxígeno y medicamentos.

"La presión adicional sobre los hospitales puede significar menos camas, menos suministros y menor capacidad para tratar a personas con afecciones no relacionadas con el conflicto", afirmó el cirujano del CICR en el Hospital General de Marib, Eduardo Toro, en el comunicado.

El CICR actualmente presta apoyo a más de 40 centros de salud en todo el Yemen, incluyendo hospitales principales, ocho centros de salud públicos y más de 20 puntos de atención a heridos en Aden, Taiz, Al Dhalea y Lahij.

El comité advirtió que años de conflicto, dificultades económicas, desplazamientos y brotes de enfermedades han dejado al sistema de salud con una capacidad limitada para hacer frente a una nueva emergencia.

Por ello, la organización solicitó acceso humanitario sostenido y recursos adicionales, y recalcó que el personal médico debe poder llegar a las personas necesitadas de forma segura y que las ambulancias deben poder operar sin obstáculos.

Indicó que la magnitud de la emergencia podría "superar rápidamente la capacidad de respuesta actual sin apoyo continuo".

El sistema de salud del Yemen se ha visto debilitado por más de una década de conflicto tras la toma de Saná por los hutíes en 2014 y la posterior intervención de una coalición liderada por Arabia Saudí en 2015.