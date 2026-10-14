Colombia valora el "acompañamiento" del FMI porque aporta "confianza en el país"

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, aseguró que el Ejecutivo aprecia el apoyo de la institución multilateral "en la medida que contribuye a anclar la confianza en el país".

La nota apunta asimismo que una delegación del FMI visitará Bogotá en noviembre para seguir con la conversación en torno a la "estrategia de estabilización de la finanzas públicas" y ver qué tipo de "apoyo" puede brindar a la institución financiera a Colombia.

Ninguna de las partes ha especificado hasta el momento qué tipo de ayuda se ofrecerá a Colombia, aunque distintos expertos han apuntado que lo más probable es que sea con condicionalidad que implique recortes presupuestarios y reformas estructurales.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, comunicó por sorpresa a finales de septiembre su decisión de apelar al FMI porque, a su juicio, el país se encuentra en su situación "más crítica".

Esas declaraciones se produjeron horas después de que varios representantes del Gobierno colombiano, entre ellos el vicepresidente, José Manuel Restrepo, el ministro de Hacienda y el gerente del Banco de la República (central), Leonardo Villar, se entrevistaran en Bogotá con el subdirector gerente del FMI, Nigel Clarke.

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Días antes, durante su visita a Nueva York con motivo de la Asamblea General de Naciones Unidas, Restrepo ya se había reunido con una delegación del FMI, pero el contenido de esta cita no había trascendido.

El déficit fiscal de Colombia en 2025 fue del 6,4 % del producto interno bruto (PIB), cerca del máximo de los últimos años (sin contar los ejercicios durante la pandemia de la covid-19): el 6,7 % en 2024.

Además, el Banco de la República advirtió recientemente que, sin medidas correctivas, el déficit de este año se podría elevar hasta el 7,4 % y alcanzar el 9,4 % en 2027.

La reconstrucción tras el gran terremoto del pasado 10 de agosto -que puede suponer entre 9.500 y 14.000 millones de dólares, según distintas estimaciones- va a estrechar aún más el margen fiscal del Gobierno, según distintos expertos.

La deuda pública podría cerrar el ejercicio por encima del 66 % del PIB, según el Banco de la República. El Ministerio de Hacienda recientemente anunció un reperfilamiento de la deuda para evitar pagar 19,8 billones de pesos (unos 6.061 millones de dólares) entre este año y el que viene.