Condenan a 15 años de cárcel a 4 hombres por violar en grupo a una menor en Río de Janeiro

El suceso tuvo lugar entre las 19:24 y las 20:42 horas del 31 de enero de 2026, momentos en los que las cámaras del edificio registraron la entrada y salida de cinco hombres, uno de ellos menor de edad, y una adolescente de 17 años, según recogió el diario O Globo.

Los participantes fueron Bruno Felipe dos Santos Allegretti y Vitor Hugo Oliveira Simonin, de 18 años, y Mattheus Veríssimo Zoel Martins y João Gabriel Xavier Bertho, de 19 años, además del menor, cuyo nombre no ha sido divulgado.

De acuerdo con los informes policiales, el principal responsable fue este último, que mantenía una relación con la víctima, a la que escribió un mensaje horas antes de la agresión para invitarla al apartamento.

En ese mensaje le dijo que otros dos amigos estaban allí y que invitase a alguna amiga. Ella respondió que no tenía a quien llevar y finalmente acudió sola.

Cuando ambos subían en el ascensor, el joven le insinuó que "harían algo diferente" y ella, de acuerdo con su declaración, manifestó que no le gustaba la idea y que no prestaría su consentimiento.

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Según quedó acreditado durante el juicio, en el apartamento ya se encontraban Vitor Hugo, cuya familia era la propietaria de la vivienda, y Mattheus.

Tras saludarles, ambos menores de edad se dirigieron a un dormitorio y comenzaron una relación sexual. A los pocos minutos, tres de los condenados entraron en la estancia, se quedaron mirando mientras hacían comentarios sarcásticos.

Cuando Mattheus se acercó para tocarle un pecho y ella protestó, la situación derivó en una violación colectiva en la que la víctima recibió bofetadas, patadas y puñetazos por parte de los cinco implicados.

En un momento dado, el chico que la había invitado le preguntó si su madre la vería desnuda. Estaba preocupado porque, según sus palabras, ella "no debía verla así porque tenía el cuerpo marcado y sangrando".

Según reflejó el informe forense, la chica presentaba múltiples lesiones como hematomas y arañazos en la espalda, los costados y los glúteos, concluyendo que eran compatibles con la agresión que manifestaba haber sufrido.

Por estos hechos, un magistrado del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro condenó a los cuatro acusados a 15 años de prisión, así como a indemnizar a la víctima con 64.840 reales (cerca de 13.000 dólares / unos 11.500 euros) en concepto de daños morales.

Por su parte, el adolescente fue condenado en el mes de abril a un internamiento durante seis meses en un Centro de Atención Socioeducativa.