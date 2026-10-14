Costa Rica inaugura la megacárcel modelo Bukele que aspira a ser un referente en seguridad

El Centro de Alta Contención de Crimen Organizado (CACCO), con una inversión de 35 millones de dólares y capacidad total para 5.100 reos, está ubicado junto a la prisión de máxima seguridad La Reforma, a unos 25 kilómetros de San José, y busca reforzar la respuesta del Gobierno frente a la alta violencia, en momentos en que Costa Rica registra cifras históricas de homicidios.

"Estoy segura de que hoy estamos marcando un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo. A partir de este día nuestro país será referente mundial en seguridad penitenciaria. Hoy más que nunca vamos a defender nuestra patria con todas nuestras fuerzas, hoy esto es una realidad para el pueblo de Costa Rica", destacó la presidenta costarricense.

Fernández también agradeció y destacó la labor de su mentor y expresidente (2022-2026) Rodrigo Chaves, actual ministro de la Presidencia y de Hacienda, quien inició y "asumió el liderazgo de este proyecto para la seguridad del pueblo costarricense" durante su mandato.

Según Chaves, "esto es un monumento, un monumento triste, un monumento que marca el inicio de una ruta que diga: En Costa Rica los niños y las niñas, los adultos mayores, la gente joven y ciudadanos de bien, deben poder caminar por la calle sin estar viendo por encima del hombro quien se baja de una motocicleta, con un arma de fuego para matarlo".

La obra está inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megacárcel salvadoreña para pandilleros y símbolo de la "guerra" contra estas bandas implementada por el Gobierno de Nayib Bukele, a quien Fernández considera un referente en materia de seguridad.

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En diciembre pasado, el entonces presidente Chaves realizó una visita a El Salvador, en la cual se reunió con Bukele y recorrió el Cecot.

Por su parte, el mandatario salvadoreño ya había visitado Costa Rica el 12 de noviembre de 2024 y en esa oportunidad recorrió la principal cárcel del país, alertando de "síntomas" de criminalidad similares a los que enfrentó El Salvador con las pandillas.

Según datos oficiales, en la última década la cantidad de homicidios en Costa Rica se ha incrementado paulatinamente hasta alcanzar cifras récord.

En 2025 el país reportó 873 homicidios, la tercera cifra más alta de su historia, y una tasa de 16,7 por cada 100.000 habitantes; mientras que en 2024 alcanzó los 876 y en 2023 fueron 905 homicidios, la mayor cantidad de la que se tienen registros.