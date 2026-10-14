Croacia condiciona entrada de Montenegro en la UE a cuestiones pendientes de la guerra

Croacia condiciona entrada de Montenegro en la UE a cuestiones pendientes de la guerra

Zagreb, 14 oct (EFE).- Croacia, miembro de la UE desde 2013, ha planteado ocho condiciones para permitir el acceso de Montenegro, sobre todo relacionadas con cuestiones pendientes de la guerra de la década de 1990 en la que se desintegró Yugoslavia, de la que las dos naciones fueron parte, informa este miércoles la agencia Hina.