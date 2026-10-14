Denver aprueba un contrato con aerolínea que traslada inmigrantes detenidos en EE.UU.

El acuerdo permitirá a la compañía operar desde el Aeropuerto Internacional de Denver (DIA) a partir de enero de 2027.

La oposición al contrato en 2025, por los vínculos de la aerolínea con los traslados de inmigrantes con fines de deportación, llevó a la Administración Federal de Aviación (FAA) a investigar si el aeropuerto cumplía con sus obligaciones federales.

La información difundida por el Concejo no menciona actividades migratorias ni vuelos de deportación. Sin embargo, investigaciones periodísticas y registros de seguimiento de vuelos señalan que Key Lime Air realiza traslados nacionales de inmigrantes detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), dentro y fuera de Colorado, como subcontratista de CSI Aviation.

Durante deliberaciones previas a la votación del Concejo, Dave LaPorte, en ese momento director interino de DIA, explicó que las autoridades municipales carecían de facultades para impedir esos vuelos debido a las restricciones de la legislación federal.

"No tenemos capacidad para impedir que esos vuelos se realicen, por mucho que yo quisiera hacerlo", declaró LaPorte.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Estados Unidos registró unas 440.000 deportaciones en el año fiscal 2025, mientras que en agosto de 2026 ICE contabilizó cerca de 51.000 arrestos, uno de los máximos mensuales de este año.