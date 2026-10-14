Despiden al maestro asesinado a tiros en una escuela del sur de México

"Que no quede la muerte de mi esposo impune, que no sea una cifra más, que no sea una carpeta más a la que no se le dé seguimiento", exclamó entre lágrimas la viuda del docente durante un homenaje luctuoso al que asistieron decenas de personas en el municipio de San Blas Atempa, en la región del Istmo de Tehuantepec.

El crimen se suma a otros ataques registrados este año en escuelas mexicanas. El pasado 1 de octubre, dos exalumnos de 18 años asesinaron con armas blancas a la subdirectora de una secundaria de Torreón, en el norteño estado de Coahuila, y dejaron cuatro personas heridas.

Un día antes, un estudiante de 13 años había herido con cuchillos a cuatro personas en una secundaria de Querétaro, en el centro del país, mientras que en marzo otro adolescente, de 15 años, asesinó a tiros a dos maestras en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas, en el occidental estado de Michoacán.

Peralta Regalado, de 44 años, fue atacado el martes mientras recibía a los estudiantes en la Escuela Secundaria Técnica número 69, en San Blas Atempa, cuando hombres armados ingresaron al plantel y le dispararon en repetidas ocasiones.

La agresión provocó el desalojo de los estudiantes y la suspensión de las actividades escolares. El profesor fue trasladado en una patrulla de la Policía Municipal a un hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en Tehuantepec, donde falleció a consecuencia de las heridas.

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La víctima también se desempeñaba como secretario general de una delegación sindical del sector de Tehuantepec.

Durante el homenaje, su esposa aseguró que presentó pruebas ante las autoridades para evitar que el homicidio quede sin esclarecer y advirtió que hará "hasta lo último" para identificar a la persona que, según denunció, "mandó matar" a su esposo.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó que desplegó agentes de investigación y especialistas para esclarecer el crimen, sin que hasta el momento haya comunicado detenciones.

Ante los recientes episodios de violencia, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 2 de octubre la creación de un grupo interinstitucional para prevenir agresiones en las escuelas, detectar amenazas y reforzar la vigilancia de contenidos violentos en internet.

Este miércoles, el Ejecutivo presentó nuevas disposiciones para exigir a las plataformas digitales mayores medidas de protección de menores, entre ellas mecanismos de verificación de edad y retirada de contenidos violentos.

Sheinbaum advirtió de que podría impulsar una ley con sanciones si las empresas tecnológicas incumplen las medidas, para cuya aplicación disponen de un plazo de 30 días.