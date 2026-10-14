Ecociencia: Ecuador perdió unos 1,5 millones de hectáreas de cobertura natural en 41 años

MapBiomas Ecuador es una iniciativa colaborativa que utiliza imágenes satelitales y tecnologías de análisis geoespacial para comprender cómo ha cambiado la cobertura y uso del suelo en el país entre 1985 y 2025.

Los nuevos datos muestran que la cobertura natural pasó de ocupar el 74 % del territorio nacional al 68 % en el período analizado.

En contraste, las superficies destinadas a usos antrópicos, como actividades agropecuarias, minería, infraestructura urbana y silvicultura, aumentaron del 26 % al 32 %, indicó en un comunicado.

Los bosques registraron la mayor reducción, con una pérdida de 1,28 millones de hectáreas, equivalente al 83 % de toda la cobertura natural perdida durante este período.

Paralelamente, el paisaje agropecuario creció en 1,16 millones de hectáreas y representó el 76 % del incremento de los usos por actividad humana.

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Entre las transformaciones más significativas destaca el crecimiento de la superficie minera, que pasó de aproximadamente 700 hectáreas en 1985 a 15.700 hectáreas en 2025, indicó.

Esto significa -explicó- que la extensión de las áreas identificadas como minería se multiplicó por 22, con una aceleración particularmente evidente desde 2020.

También se registraron incrementos en la acuicultura, cuya superficie se multiplicó por tres, y en la infraestructura urbana, que alcanzó 2,9 veces su extensión de 1985.

Los glaciares ecuatorianos perdieron el 38 % de su superficie entre 1985 y 2025, al pasar de 8,487 a 5.273 hectáreas. Otras coberturas afectadas incluyen los herbazales andinos inundables, cuya extensión disminuyó un 10 %.

En contraste, los manglares fueron la única cobertura natural que registró un incremento neto durante el período analizado, con un aumento del 5 %.

Las transformaciones no ocurrieron de manera uniforme en el país. El análisis por biomas muestra que el bosque húmedo tropical del Pacífico fue el más afectado proporcionalmente, con una pérdida del 27 % de su cobertura natural, equivalente a unas 314.000 hectáreas.

En este bioma, la superficie destinada a usos por actividad humana ya supera a la cobertura natural.

Por su parte, el bosque seco ecuatorial perdió el 13 % de su cobertura natural (280.000 hectáreas), seguido de los Andes, con una reducción del 7 % (525.000 hectáreas), y la Amazonía, con una pérdida del 5 % (405.000 hectáreas).

Añadió que el archipiélago de Galápagos, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, registró una disminución del 0,8 % de su cobertura natural, equivalente a unas 5.900 hectáreas.

"A pesar de estas transformaciones, las formaciones forestales continúan siendo la cobertura predominante en Ecuador. En 2025 representaron casi el 59 % de la superficie nacional, con aproximadamente 15,07 millones de hectáreas", señaló.

Las áreas agropecuarias y de silvicultura ocuparon el 29,5 %, mientras que las formaciones naturales no forestales representaron el 8,3 %.